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      Скільки торгових площ зараз будується в Україні: неймовірна цифра

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      Комерційна нерухомість України: прогноз на 2019
      Комерційна нерухомість України: прогноз на 2019 / abcnews.com.ua

      Ринок комерційної нерухомості в Україні неабияк розвивається. За прогнозами фахівців, впродовж найближчих років він стрімко розвиватиметься.

      Аналітики констатують, що ринок торговельної нерухомості продовжує залишатися найбільш привабливим сегментом комерційної нерухомості України з погляду девелопменту.

      Читайте також: Наскільки прибуткова комерційна нерухомість в Україні: пояснення у цифрах

      За даними міжнародної консалтингової компанії Colliers International, про це свідчить значний обсяг пропозицій.

      Лише на сьогодні на стадії будівництва перебувають об'єкти нерухомості орендною площею понад 633 000 метрів квадратних.

      Забудовники обіцяють, що нові приміщення у ТЦ та ТРЦ будуть введені в експлуатацію впродовж 2019-2021 років.

      За даними аналітиків, якщо до кінця 2018-го всі заявлені торгові центри почнуть роботу, то за підсумками року нова пропозиція на столичному ринку становитиме приблизно 85 тисяч метрів квадратних, що на 6,9% більше у порівнянні з початком року.

      Комерційна нерухомість торгові площі Київ
      Пропозиція торгових площ у Києві 

      Як повідомляв раніше 24 канал, ринкова вартість окремих об'єктів комерційної нерухомості впродовж наступних 2-3 років може зрости удвічі.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Вторинний ринок нерухомості Новини Києва Будівництво Новини нерухомості України
      Джерело: 24 Канал
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