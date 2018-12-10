Скільки торгових площ зараз будується в Україні: неймовірна цифра

Ринок комерційної нерухомості в Україні неабияк розвивається. За прогнозами фахівців, впродовж найближчих років він стрімко розвиватиметься.

Аналітики констатують, що ринок торговельної нерухомості продовжує залишатися найбільш привабливим сегментом комерційної нерухомості України з погляду девелопменту.

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За даними міжнародної консалтингової компанії Colliers International, про це свідчить значний обсяг пропозицій.

Лише на сьогодні на стадії будівництва перебувають об'єкти нерухомості орендною площею понад 633 000 метрів квадратних.

Забудовники обіцяють, що нові приміщення у ТЦ та ТРЦ будуть введені в експлуатацію впродовж 2019-2021 років.

За даними аналітиків, якщо до кінця 2018-го всі заявлені торгові центри почнуть роботу, то за підсумками року нова пропозиція на столичному ринку становитиме приблизно 85 тисяч метрів квадратних, що на 6,9% більше у порівнянні з початком року.



Пропозиція торгових площ у Києві

Як повідомляв раніше 24 канал, ринкова вартість окремих об'єктів комерційної нерухомості впродовж наступних 2-3 років може зрости удвічі.