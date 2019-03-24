Скільки туристів відвідали Україну в 2018 році: деталі у цифрах

За підсумками 2018 року Україну з туристичною метою відвідали 14,2 мільйона іноземців.

Такі результати оприлюднило Міністерство економічного розвитку та торгівлі на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні

У 2018 році нашу країну відвідало 14,2 мільйони іноземців, ми ж працюємо над тим, щоб збільшити цю цифру до близько 30 мільйонів туристів щорічно. Це можливо зробити шляхом розвитку туристичних можливостей столиці та регіонів,

– йдеться у повідомленні.

Радниця міністра економічного розвитку та торгівлі Роксонала Підласа пояснила, що завдяки туристичній галузі за рік бюджет зріс до 4,2 мільярда гривень.

"У 2019 ми плануємо представити нашу країну як цікавий туристичний напрямок на важливих міжнародних виставках в Лондоні, Сінгапурі, Барселоні та Шанхаї", – додали у відомстві.

Про 7 туристичних маршрутів, які неодмінно потрібно відвідати навесні – читайте у матеріалі 24 каналу.