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      Скільки туристів відвідали Україну в 2018 році: деталі у цифрах

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      Скільки туристів відвідали Україну у 2018 році?
      Скільки туристів відвідали Україну у 2018 році? / Фото з відкритих джерел

      За підсумками 2018 року Україну з туристичною метою відвідали 14,2 мільйона іноземців.

      Такі результати оприлюднило Міністерство економічного розвитку та торгівлі на своїй сторінці у Facebook. 

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      У 2018 році нашу країну відвідало 14,2 мільйони іноземців, ми ж працюємо над тим, щоб збільшити цю цифру до близько 30 мільйонів туристів щорічно. Це можливо зробити шляхом розвитку туристичних можливостей столиці та регіонів,
      – йдеться у повідомленні.

      Радниця міністра економічного розвитку та торгівлі Роксонала Підласа пояснила, що завдяки туристичній галузі за рік бюджет зріс до 4,2 мільярда гривень.

      "У 2019 ми плануємо представити нашу країну як цікавий туристичний напрямок на важливих міжнародних виставках в Лондоні, Сінгапурі, Барселоні та Шанхаї", – додали у відомстві. 

      Про 7 туристичних маршрутів, які неодмінно потрібно відвідати навесні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Подорожі Міністерство економічного розвитку і торгівлі
      Джерело: 24 Канал
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