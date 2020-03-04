Скільки українці заробляють за годину роботи у різних областях: статистика

Державна служба статистики підрахувала, що у четвертому кварталі 2019 року українці за годину роботи у середньому заробляли 75 гривень і 36 копійок. Вже традиційно найвища зарплата у Києві – 110 гривень 36 копійок.

У решті регіонів України показники нижчі ніж 85 гривень годину, зазначається у звіті Держстату. Цікаво: Середня зарплата українців за місяць різко опустилася: цифри і деталі У яких регіонах українці найбільше заробляють за одну годину місто Київ – 110 гривень 36 копійок;

– 110 гривень 36 копійок; Донецька область – 84 гривні 30 копійок;

– 84 гривні 30 копійок; Київська область – 79 гривень 87 копійок;

– 79 гривень 87 копійок; Дніпропетровська область – 76 гривень 16 копійок;

– 76 гривень 16 копійок; Запорізька область – 74 гривні 94 копійки;

– 74 гривні 94 копійки; Миколаївська область – 73 гривні 11 копійок;

– 73 гривні 11 копійок; Полтавська область – 69 гривень 61 копійку;

– 69 гривень 61 копійку; Закарпатська область – 69 гривень 57 копійок;

– 69 гривень 57 копійок; Рівненська область – 68 гривень 90 копійок;

– 68 гривень 90 копійок; Вінницька область – 67 гривень 46 копійок;

– 67 гривень 46 копійок; Одеська область – 66 гривень 32 копійки;

– 66 гривень 32 копійки; Львівська область – 66 гривень 29 копійок;

– 66 гривень 29 копійок; Луганська область – 66 гривень 26 копійок;

– 66 гривень 26 копійок; Івано-Франківська область – 65 гривень 13 копійок;

– 65 гривень 13 копійок; Хмельницька область – 64 гривні 9 копійок;

– 64 гривні 9 копійок; Харківська область – 63 гривень 67 копійок;

– 63 гривень 67 копійок; Черкаська область – 62 гривні 69 копійок;

– 62 гривні 69 копійок; Житомирська область – 62 гривні 60 копійок;

– 62 гривні 60 копійок; Тернопільська область – 62 гривні 55 копійок;

– 62 гривні 55 копійок; Волинська область – 62 гривні 43 копійки;

– 62 гривні 43 копійки; Сумська область – 62 гривні 12 копійок;

– 62 гривні 12 копійок; Чернівецька область – 59 гривень 96 копійок;

– 59 гривень 96 копійок; Кіровоградська область – 59 гривень 46 копійок;

– 59 гривень 46 копійок; Херсонська область – 58 гривень 60 копійок;

– 58 гривень 60 копійок; Чернігівська область – 57 гривень 92 копійок. До слова, між першим і четвертим кварталами 2019 року середня зарплата за годину в Україні зросла на майже вісім гривень – 67,47 до 75,36. Найвідчутніше зростання зачепило Київ і Київську область – на понад 10 гривень за годину.