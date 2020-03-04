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      Скільки українці заробляють за годину роботи у різних областях: статистика

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      Скільки українці заробляють за одну годину / ілюстративне фото

      Державна служба статистики підрахувала, що у четвертому кварталі 2019 року українці за годину роботи у середньому заробляли 75 гривень і 36 копійок. Вже традиційно найвища зарплата у Києві – 110 гривень 36 копійок.

      У решті регіонів України показники нижчі ніж 85 гривень годину, зазначається у звіті Держстату.

      Цікаво: Середня зарплата українців за місяць різко опустилася: цифри і деталі

      У яких регіонах українці найбільше заробляють за одну годину

      • місто Київ – 110 гривень 36 копійок;
      • Донецька область – 84 гривні 30 копійок;
      • Київська область – 79 гривень 87 копійок;
      • Дніпропетровська область – 76 гривень 16 копійок;
      • Запорізька область – 74 гривні 94 копійки;
      • Миколаївська область – 73 гривні 11 копійок;
      • Полтавська область – 69 гривень 61 копійку;
      • Закарпатська область – 69 гривень 57 копійок;
      • Рівненська область – 68 гривень 90 копійок;
      • Вінницька область – 67 гривень 46 копійок;
      • Одеська область – 66 гривень 32 копійки;
      • Львівська область – 66 гривень 29 копійок;
      • Луганська область – 66 гривень 26 копійок;
      • Івано-Франківська область – 65 гривень 13 копійок;
      • Хмельницька область – 64 гривні 9 копійок;
      • Харківська область – 63 гривень 67 копійок;
      • Черкаська область – 62 гривні 69 копійок;
      • Житомирська область – 62 гривні 60 копійок;
      • Тернопільська область – 62 гривні 55 копійок;
      • Волинська область – 62 гривні 43 копійки;
      • Сумська область – 62 гривні 12 копійок;
      • Чернівецька область – 59 гривень 96 копійок;
      • Кіровоградська область – 59 гривень 46 копійок;
      • Херсонська область – 58 гривень 60 копійок;
      • Чернігівська область – 57 гривень 92 копійок.

      До слова, між першим і четвертим кварталами 2019 року середня зарплата за годину в Україні зросла на майже вісім гривень – 67,47 до 75,36. Найвідчутніше зростання зачепило Київ і Київську область – на понад 10 гривень за годину.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Києва Держкомстат Зарплата Новини України
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