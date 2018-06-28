Скільки українців працюють без реєстрації: результати дослідження

З опитаних в рамках дослідження "Незадекларована праця в Україні" (Ukrainian Undeclared Work Survey (UUDWS) українців лише 7% зізнались, що беруть участь у незадекларованій діяльності.В той же час третина з опитаних українців вважає, що половина всіх українців – працюють неформально. А особисто знають тих, хто працюють без декларування доходів, аж 46% опитаних.

Про такі результати у інтерв'ю 24 каналу розповіла автор дослідження, викладач і дослідник економіки Національного університету "Києво-Могилянська академія" Оксана Неживенко.

Про що нам кажуть ці числа? Що таких незадекларованих працівників в Україні не 7%, і не 23%, як звітує Міністерство економіки, а, скоріше, між 30% і 46%,

– відзначила економіст.

Вона уточнила: маються на увазі відносини між роботодавцем і робітниками, які мають ознаки уникнення декларування (неукладення трудового договору; використання інших форм регулювання трудових відносин, які ідуть "в обхід" законодавства, наприклад, цивільно-правові договори; виплата зарплати "у конвертах").

Результати опитування засвідчили: серед незадекларованих працівників в Україні три чверті становлять чоловіки, і лише чверть – жінки. Така ситуація притаманна більшості країн. Жінки менше схильні до ризику і вимагають більшої стабільності від роботи – відповідно, відмовляючись від вищої зарплати, що частково пояснює різницю у зарплатах чоловіків і жінок. Ще одна можлива причина – сектори, які притаманні певним статям. Наприклад, у будівництві працюють переважно чоловіки, прибирають квартири переважно жінки.

Щодо секторів з найбільшою кількістю неформальної зайнятості за даними Держстату, то лідирує тут сільське господарство, куди відноситься забезпечення власних потреб домогосподарств (городи, тварини, присадибні ділянки). Другий і треті за кількістю неформальної зайнятості сектори – торгівля, авторемонт, будівництво. "Наше опитування показало майже такі ж результати щодо секторів", – уточнила Неживенко.

Щодо виплати незадекларованої зарплати, то на запитання, з чиєї ініціативи встановлюються такі відносини, 71% з опитаних відповіли, що це відбувається на вимогу працедавця. Лише 16% – це спільне рішення працівника і працедавця. 12% – з ініціативи працівника.

Більше про не зареєстровану діяльність українців читайте в публікації: Пів-України "нелегалів": результати дослідження тіньової зайнятості