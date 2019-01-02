Скільки відсотків українців живе за межею бідності: приголомшливі цифри

За 2018 рік дохід 14 мільйонів українців став менше, ніж прожитковий мінімум. Варто зазначити, що загальний показник прожиткового мінімуму становить 1853 гривень. Відтак 33,9% громадян України живуть за межею бідності.

Про це повідомили на сайті Державної статистики України.

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У відомстві зазначили, що різниця між доходами найбагатших та найбідніших українців зменшилася на 4,2%, тобто у 0,2 раза. Серед жителів міст ця різниця становить 4,9 раза, а серед жителів сіл – 4,5 раза.

Натомість, якість харчування українців за рік значно покращилася. Кількість риби та морепродуктів у щоденному раціоні збільшилася на 8%, фруктів, ягід, горіхів – на 3%, м'яса та м'ясопродуктів стали споживати на 2% більше. Проте за рік в Україні на 3% скоротилося споживання картоплі, а хліб, молоко і молочні продукти вживають менше на 1%.

На купівлю непродовольчих товарів у першому півріччі 2018 року середньостатистичне українське домогосподарство витрачало 39% від своїх місячних доходів. При цьому майже половину з них – на оплату послуг ЖКГ, 5% – на оновлення гардеробу, 4% – на охорону здоров'я.

Нагадаємо, що постійний представник програми розвитку ООН в Україні Ніл Вокер заявив, що в Україні станом на 2017 рік за межею бідності жило 60% населення. До слова, у 2013 році в Україні 24% людей не дотягувало до загальнодержавних середніх стандартів життя, а це майже чверть від усього населення України.