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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Скороход розповіла, як її з немовлям лікують від коронавірусу

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      Анна Скороход / Українська правда

      Хворі на коронавірус депутатка Анна Скороход та її немовля вже 10 днів перебувають в інфекційному відділенні 1-ї клінічної лікарні. Що відомо про стан їхнього здоров'я та лікування – читайте далі.

      "Почуваємо себе набагато краще, йдемо на поправку. Яскраво виражених симптомів немає", – сказала Скороход в коментарі 24 каналу.

      До слова 4100 гривень і корочка депутата, – хвора на COVID-19 Скороход розповіла, як добивалася діагнозу

      "Сьогодні здавали повторні тести, чекаємо на результат. Це вже буде 4 тест в мене, всі попередні були позитивні", – зазначила вона.

      Мені продовжують давати антибіотики і я приймаю "Лопінавір" вже кілька днів, тому я надіюсь, що буде результат негативний. Дитині також давали антибіотики, зараз вже припинили, бо показники вже кращі. Зараз продовжуємо симптоматичне лікування,
      – пояснила Скороход.

      Вона також додала, що умови в лікарнях нормальні і вона вдячна за лікування лікарям.

      Анна Скороход про стан свого здоров'я: відео

      Що відомо про коронавірус в Скороход: коротко

      • 28 березня в позафракційної народної депутатки виявили коронавірус. В неї були такі симптоми як ломота в тілі, біль в голові та температура 38.
      • Коли вона звернулась в поліклініку, то лікарі заявили, що симптоми не схожі на коронавірус. Наступного дня в неї з'явився сухий кашель та відсутність відчуття запахів.
      • Швидка допомога відмовилась їхати, а тому депутатка сама поїхала в Олександрівську лікарню. Завдяки посвідченню депутата їй все ж зробили тест. Однак для отримання точного діагнозу вона звернулась до приватної клініки. 
      • 4 квітня у кількамісячної дитини Скороход теж виявили хворобу.
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Новини Києва Анна Скороход
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