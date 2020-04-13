Скороход розповіла, як її з немовлям лікують від коронавірусу

Хворі на коронавірус депутатка Анна Скороход та її немовля вже 10 днів перебувають в інфекційному відділенні 1-ї клінічної лікарні. Що відомо про стан їхнього здоров'я та лікування – читайте далі.

"Почуваємо себе набагато краще, йдемо на поправку. Яскраво виражених симптомів немає", – сказала Скороход в коментарі 24 каналу.

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"Сьогодні здавали повторні тести, чекаємо на результат. Це вже буде 4 тест в мене, всі попередні були позитивні", – зазначила вона.

Мені продовжують давати антибіотики і я приймаю "Лопінавір" вже кілька днів, тому я надіюсь, що буде результат негативний. Дитині також давали антибіотики, зараз вже припинили, бо показники вже кращі. Зараз продовжуємо симптоматичне лікування,

– пояснила Скороход.

Вона також додала, що умови в лікарнях нормальні і вона вдячна за лікування лікарям.

Анна Скороход про стан свого здоров'я: відео

Що відомо про коронавірус в Скороход: коротко