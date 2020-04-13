Скороход розповіла, як її з немовлям лікують від коронавірусу
Хворі на коронавірус депутатка Анна Скороход та її немовля вже 10 днів перебувають в інфекційному відділенні 1-ї клінічної лікарні. Що відомо про стан їхнього здоров'я та лікування – читайте далі.
"Почуваємо себе набагато краще, йдемо на поправку. Яскраво виражених симптомів немає", – сказала Скороход в коментарі 24 каналу.
До слова 4100 гривень і корочка депутата, – хвора на COVID-19 Скороход розповіла, як добивалася діагнозу
"Сьогодні здавали повторні тести, чекаємо на результат. Це вже буде 4 тест в мене, всі попередні були позитивні", – зазначила вона.
Мені продовжують давати антибіотики і я приймаю "Лопінавір" вже кілька днів, тому я надіюсь, що буде результат негативний. Дитині також давали антибіотики, зараз вже припинили, бо показники вже кращі. Зараз продовжуємо симптоматичне лікування,
– пояснила Скороход.
Вона також додала, що умови в лікарнях нормальні і вона вдячна за лікування лікарям.
Анна Скороход про стан свого здоров'я: відео
Що відомо про коронавірус в Скороход: коротко
- 28 березня в позафракційної народної депутатки виявили коронавірус. В неї були такі симптоми як ломота в тілі, біль в голові та температура 38.
- Коли вона звернулась в поліклініку, то лікарі заявили, що симптоми не схожі на коронавірус. Наступного дня в неї з'явився сухий кашель та відсутність відчуття запахів.
- Швидка допомога відмовилась їхати, а тому депутатка сама поїхала в Олександрівську лікарню. Завдяки посвідченню депутата їй все ж зробили тест. Однак для отримання точного діагнозу вона звернулась до приватної клініки.
- 4 квітня у кількамісячної дитини Скороход теж виявили хворобу.
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