Гарячі страви на Новий рік 2026: що обов’язково має бути в меню
- Стаття пропонує добірку гарячих страв, які ідеально підходять для новорічного столу 2026 року, враховуючи символіку року Коня.
- Особливий акцент робиться на поєднанні традиційних рецептів із сучасними акцентами, що забезпечує простоту приготування та створює атмосферу сімейного затишку.
Новорічний стіл важко уявити без гарячих страв. Саме вони створюють відчуття домашнього затишку й завершеності святкового меню.
У 2026 році господині дедалі частіше обирають перевірену класику з сучасними акцентами: щоб було смачно, ефектно й без зайвого клопоту в останній день. Редакція 24 Каналу зробила для вас добірку гарячих страв, які доречно подати й в новорічну ніч, і на святкові дні після неї.
Читайте також Швидкі салати на Новий рік: 7 смачних ідей, які ви приготуєте за 15 хвилин
Що треба поставити на святковий стіл
Новий рік 2026 минає під знаком Коня – символу енергії, руху та щедрості. У новорічну ніч цей знак особливо цінує щирість, простоту й натуральні смаки, тому меню варто продумати не лише з позиції традицій, а й з урахуванням символіки року. Правильно підібрані страви, за повір’ями, можуть принести удачу, достаток і гармонію в дім на весь рік.
- Вважається, що Кінь надає перевагу поживним, ароматним і "чесним" стравам без надмірної важкості. У новорічному меню доречно робити акцент на запеченому м’ясі птиці, яловичині, стравам з овочами, зеленню та злаками. Особливо вітаються гарячі страви, приготовані в духовці, – вони символізують тепло, стабільність і сімейний затишок. Не зайвими будуть і страви з картоплі, круп, коренеплодів, а також домашні соуси.
- А от від чого краще утриматися, так це від екзотичних і надто "важких" страв із різким запахом, великої кількості жирного м’яса та агресивних спецій. Не варто готувати й конину – це може вважатися неповагою до символу року. Також не рекомендують надмір алкоголю та складні багатокомпонентні страви, які вимагають багато клопоту в останній день.
Кінь любить домашній затишок / Фото Depositphotos
Запечена курка з апельсинами та спеціями
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 курка (1,5 – 2 кілограми);
– 2 апельсини;
– 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 чайна ложка сушеного чебрецю або розмарину;
– сіль і чорний перець до смаку.
Приготування:
- Курку натріть сіллю, перцем, паприкою та подрібненим часником. Збризніть олією.
- Апельсини наріжте кружальцями, частину викладіть всередину курки, решту – навколо.
- Запікайте при 180 градусах приблизно 1 годину 20 хвилин, періодично поливаючи соком.
Запечена курка – окраса святкового столу / Фото Depositphotos
Свинина, запечена великим шматком у фользі
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма свинячої шиї або лопатки;
– 4 зубчики часнику;
– 2 столові ложки гірчиці;
– 1 столова ложка меду;
– 1 чайна ложка паприки;
– сіль і перець до смаку.
Приготування:
- М’ясо натріть сумішшю гірчиці, меду, спецій і часнику.
- Загорніть у фольгу та запікайте при 180 градусах 1,5 – 2 години.
- За 15 хвилин до готовності відкрийте фольгу, щоб утворилася рум’яна скоринка.
Картопля з м’ясом по-святковому
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 500 грамів курячого філе або свинини;
– 1 цибулина;
– 150 грамів твердого сиру;
– 200 мілілітрів вершків або сметани;
– сіль, перець, спеції до смаку.
Приготування:
- Очищену картоплю наріжте кружальцями, м’ясо – шматочками, цибулю – півкільцями.
- Викладіть усе шарами у форму, приправте, залийте вершками та запікайте при 180 градусах близько 1 години.
- За 10 хвилин до готовності посипте тертим сиром.
Легка, але святкова альтернатива м’ясним стравам / Фото Depositphotos
Рибне філе у вершковому соусі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів філе білої риби (хек, тріска, судак);
– 200 мілілітрів вершків 20%;
– 1 цибулина;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– сіль, білий перець, лимонний сік до смаку.
Приготування:
- Рибу злегка посоліть і збризніть лимонним соком.
- Цибулю обсмажте на маслі до м’якості, додайте вершки й прогрійте.
- Викладіть рибу у форму, залийте соусом і запікайте 25 – 30 хвилин при 180 градусах.
Що ще варто спробувати приготувати?
Холодець за рецептом Кацуріна – насичений, прозорий і дуже ароматний, саме той варіант, який прикрасить святковий стіл і точно запам’ятається гостям.
Також зверніть увагу на оригінальний турецький десерт без випікання – він готується швидко, має ніжну текстуру та стане вдалим фіналом святкової вечері.