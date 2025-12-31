Гарячі страви на Новий рік 2026: що обов’язково має бути в меню

Новорічний стіл важко уявити без гарячих страв. Саме вони створюють відчуття домашнього затишку й завершеності святкового меню.

У 2026 році господині дедалі частіше обирають перевірену класику з сучасними акцентами: щоб було смачно, ефектно й без зайвого клопоту в останній день. Редакція 24 Каналу зробила для вас добірку гарячих страв, які доречно подати й в новорічну ніч, і на святкові дні після неї.

Що треба поставити на святковий стіл

Новий рік 2026 минає під знаком Коня – символу енергії, руху та щедрості. У новорічну ніч цей знак особливо цінує щирість, простоту й натуральні смаки, тому меню варто продумати не лише з позиції традицій, а й з урахуванням символіки року. Правильно підібрані страви, за повір’ями, можуть принести удачу, достаток і гармонію в дім на весь рік.

Вважається, що Кінь надає перевагу поживним, ароматним і "чесним" стравам без надмірної важкості. У новорічному меню доречно робити акцент на запеченому м’ясі птиці, яловичині, стравам з овочами, зеленню та злаками. Особливо вітаються гарячі страви, приготовані в духовці, – вони символізують тепло, стабільність і сімейний затишок. Не зайвими будуть і страви з картоплі, круп, коренеплодів, а також домашні соуси.

на запеченому м’ясі птиці, яловичині, стравам з овочами, зеленню та злаками. Особливо вітаються гарячі страви, приготовані в духовці, – вони символізують тепло, стабільність і сімейний затишок. Не зайвими будуть і страви з картоплі, круп, коренеплодів, а також домашні соуси. А от від чого краще утриматися, так це від екзотичних і надто "важких" страв із різким запахом, великої кількості жирного м’яса та агресивних спецій. Не варто готувати й конину – це може вважатися неповагою до символу року. Також не рекомендують надмір алкоголю та складні багатокомпонентні страви, які вимагають багато клопоту в останній день.

Кінь любить домашній затишок / Фото Depositphotos

Запечена курка з апельсинами та спеціями

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 курка (1,5 – 2 кілограми);

– 2 апельсини;

– 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 чайна ложка сушеного чебрецю або розмарину;

– сіль і чорний перець до смаку.

Приготування:

Курку натріть сіллю, перцем, паприкою та подрібненим часником. Збризніть олією. Апельсини наріжте кружальцями, частину викладіть всередину курки, решту – навколо. Запікайте при 180 градусах приблизно 1 годину 20 хвилин, періодично поливаючи соком.

Запечена курка – окраса святкового столу / Фото Depositphotos

Свинина, запечена великим шматком у фользі

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма свинячої шиї або лопатки;

– 4 зубчики часнику;

– 2 столові ложки гірчиці;

– 1 столова ложка меду;

– 1 чайна ложка паприки;

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

М’ясо натріть сумішшю гірчиці, меду, спецій і часнику. Загорніть у фольгу та запікайте при 180 градусах 1,5 – 2 години. За 15 хвилин до готовності відкрийте фольгу, щоб утворилася рум’яна скоринка.

Картопля з м’ясом по-святковому

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 500 грамів курячого філе або свинини;

– 1 цибулина;

– 150 грамів твердого сиру;

– 200 мілілітрів вершків або сметани;

– сіль, перець, спеції до смаку.

Приготування:

Очищену картоплю наріжте кружальцями, м’ясо – шматочками, цибулю – півкільцями. Викладіть усе шарами у форму, приправте, залийте вершками та запікайте при 180 градусах близько 1 години. За 10 хвилин до готовності посипте тертим сиром.

Легка, але святкова альтернатива м’ясним стравам / Фото Depositphotos

Рибне філе у вершковому соусі

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів філе білої риби (хек, тріска, судак);

– 200 мілілітрів вершків 20%;

– 1 цибулина;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– сіль, білий перець, лимонний сік до смаку.

Приготування:

Рибу злегка посоліть і збризніть лимонним соком. Цибулю обсмажте на маслі до м’якості, додайте вершки й прогрійте. Викладіть рибу у форму, залийте соусом і запікайте 25 – 30 хвилин при 180 градусах.

