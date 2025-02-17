Отклеивание бумаги для выпекания по кусочкам – сложная задача, требующая много времени, усилий и терпения. Поэтому 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media рассказывает что делать, когда пергамент прилип к выпечке.

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Что делать, если пергамент прилип к выпечке

Когда нужно красиво подать выпечку на стол, а пергамент не отстает, эксперты рекомендуют принять определенные меры. Простой кулинарный совет – когда выпечка полностью будет готова, нужно вытащить ее из формы, не вынимая из пергаментной бумаги. После этого положить все это на мокрое полотенце.

Чтобы ускорить получение желаемого результата, следует накрыть выпечку вместе с приклеенным пергаментом сухим полотенцем.

Тогда через 15 – 20 минут такой "теплой ванны" бумагу для выпекания можно будет снять с блюда без особых усилий.



Как легко снять пергамент с выпечки / Фото Unsplash

Такой метод позволяет хозяйкам быстро и легко отклеивать пергамент, не используя никаких специальных инструментов.

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