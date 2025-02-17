Відклеювання паперу для випікання по шматочках – складне завдання, що вимагає багато часу, зусиль і терпіння. Тому 24 Канал з посиланням на Ukr.Media розповідає що робити, коли пергамент прилип до випічки.

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Що робити, якщо пергамент прилип до випічки

Коли потрібно красиво подати випічку на стіл, а пергамент не відстає, експерти рекомендують вжити певних заходів. Проста кулінарна порада – коли випічка повністю буде готова, потрібно витягнути її з форми, не виймаючи з пергаментного паперу. Після цього покласти все це на мокрий рушник.

Щоб прискорити отримання бажаного результату, слід накрити випічку разом з приклеєним пергаментом сухим рушником.

Тоді за 15 – 20 хвилин такої "теплої ванни" папір для випікання можна буде зняти зі страви без особливих зусиль.



Як легко зняти пергамент з випічки / Фото Unsplash

Такий метод дозволяє господиням швидко і легко відклеювати пергамент, не використовуючи жодних спеціальних інструментів.

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