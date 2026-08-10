Проблема в другом: стейк не терпит хаотичного приготовления. Важно подобрать отборное мясо, подготовить сильный огонь, обеспечить короткую жарку и дать мясу отдохнуть несколько минут перед нарезкой. 24 Канал нашел два варианта для разных случаев: стейк, который можно приготовить дома на сковороде, и мясо для мангала. Оба рецепта помогут не пересушить кусок и подать его так, чтобы это было не "просто мясо вместо шашлыка".
Как правильно готовить вкусные стейки дома?
Чтобы стейк получился вкусным, важно начать с правильного мяса. Лучше всего выбирать мраморный кусок с жировыми прослойками. Для более насыщенного вкуса подойдет мясо сухой выдержки.
Перед приготовлением обязательно достаньте стейк из холодильника и оставьте его минимум на 30 минут при комнатной температуре. Если положить холодное мясо на горячую сковороду, температура резко упадет, советует o_gorodnik. Тогда стейк начнет не жариться, а выделять сок и вариться.
Сочный стейк можно легко приготовить дома / Фото unsplash Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Стейк комнатной температуры лучше образует корочку, быстрее готовится и равномернее прожаривается извне внутрь. Для стейка лучше всего подходит стальная или чугунная сковорода с толстым дном. Она должна быть очень горячей. Проверить сковороду можно водой. Если капля отскакивает от поверхности, сковорода готова.
Маринад для стейка должен быть очень простым. Используйте только соль и перец – ничего лишнего. Посолите и поперчите мясо с одной стороны, слегка помассируйте, а затем сделайте то же самое с другой стороны.
Как жарить стейк?
Добавьте на раскаленную сковороду каплю масла и выложите стейк. После этого не трогайте его полторы минуты. За это время происходит реакция Майяра. Белки взаимодействуют с сахарами, содержащимися в мясе, и образуется красивая поджаренная корочка. Именно она придает вкус мясу, овощам, рыбе и другим продуктам. Через полторы минуты переверните стейк и положите его на другую часть сковороды. Это нужно для того, чтобы мясо попало на максимально разогретое место.
Еще через полторы минуты добавьте чеснок, розмарин и небольшое количество сливочного масла. Когда масло станет горячим и ароматным, полейте им стейк. Подержите мясо еще 30 секунд с одной стороны, переверните и оставьте еще на 30 секунд с другой стороны.
После обжарки дайте стейку отдохнуть 3–5 минут. Это обязательный этап перед подачей. В данном примере степень прожарки стейка составляет 63–64 градуса. Это medium, переходящий в medium well. В конце посолите стейк качественной солью и подавайте.
Как приготовить стейки из шейки на мангале?
- Время: 40 минут + 24 часа на маринование
- Порций: 6–8
Ингредиенты:
– 2 килограмма свиной шейки;
– 500 граммов лука;
– 50 миллилитров уксуса;
– розмарин по вкусу;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Для подачи:
– помидоры;
– лук;
– петрушка;
– укроп;
– кинза по вкусу;
– соль по вкусу;
– сахар по вкусу;
– яблочный или обычный уксус по вкусу.
Как приготовить стейк из свинины: смотрите видео
Приготовление:
- Свиную шею нарежьте стейками толщиной примерно 3–4 сантиметра.
- Каждый кусок посолите и поперчите с обеих сторон. Для маринада натрите лук на крупной терке, смешайте с уксусом и розмарином.
- Выложите мясо в миску или контейнер слоями, перекладывая луковым маринадом. Лука должно быть достаточно, чтобы он хорошо покрывал мясо.
- Сверху прижмите все тарелкой, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 24 часа. Если есть время, мясо можно мариновать до двух суток.
- Перед жаркой разожгите мангал и дождитесь умеренного жара. Выложите стейки на решетку и жарьте до румяной корочки и полной готовности, периодически переворачивая.
- Для подачи нарежьте помидоры небольшими кубиками, лук – соломкой.
- Лук хорошо размять руками, добавить измельченную зелень, соль, немного сахара и уксус.
- Перемешайте овощи и выложите их сверху на горячие стейки вместе с образовавшимся соком.
Как приготовить стейк рибай на кости с чимичури?
- Время: 45–50 минут
- Порций: 1–2
Ингредиенты:
– 1 стейк рибай на кости;
– 1 картофелина;
– 30 граммов подкопченного сала или бекона;
– половина косточки с костным мозгом;
– 1 веточка розмарина;
– растительное масло;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– крупная соль и перец для подачи.
Для соуса чимичури:
– 20 граммов укропа;
– 20 граммов петрушки;
– 20 граммов мяты;
– 20 граммов зеленого лука;
– 20 граммов красного лука;
– 3 грамма чеснока;
– 2–5 граммов перца чили;
– цедра четверти лимона;
– сок четверти лимона;
– масло до нужной консистенции;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Сначала разожгите гриль, чтобы угли хорошо разгорелись и дали стабильное пламя.
- Картофель помойте и нарежьте ломтиками толщиной примерно 1 сантиметр. Копченое сало или бекон нарежьте тонкими кусочками. Выложите картофель на фольгу, слегка посолите и поперчите, но не переборщите с солью, так как сало уже соленое. Переложите картофель кусочками сала, плотно заверните в фольгу и положите на гриль запекаться.
- Для чимичури мелко нарежьте укроп, петрушку, мяту и зеленый лук. Добавьте мелко нарезанный красный лук, чеснок и перец чили. Натрите только желтую часть лимонной цедры, выжмите сок из четверти лимона, добавьте соль, черный перец и влейте масло до такой консистенции, чтобы соус был сочным, но не жидким.
- Перемешайте и отложите. Костный мозг посолите, поперчите, смажьте маслом и положите на гриль сначала срезом вниз, затем переверните и доведите до готовности под крышкой.
- Стейк рибай посолите с обеих сторон, сбрызните маслом и хорошо помассируйте мясо руками. Перец перед жаркой лучше не добавлять, чтобы он не подгорал на огне.
- Отдельно смешайте немного масла с веточкой розмарина – ею смазывайте стейк во время жарки.
- Выложите рибай на гриль и не трогайте первые несколько минут, чтобы образовалась корочка.
- Жарьте примерно по 4 минуты с каждой стороны для средней прожарки, периодически смазывая розмариновым маслом. После жарки дайте стейку отдохнуть 5 минут, чтобы сок равномерно распределился по мясу.
- Для подачи срежьте стейк с кости, нарежьте кусочками, добавьте запеченный картофель, костный мозг и соус чимичури. Посыпьте мясо крупной солью и свежемолотым перцем.