Проблема в другом: стейк не терпит хаотичного приготовления. Важно подобрать отборное мясо, подготовить сильный огонь, обеспечить короткую жарку и дать мясу отдохнуть несколько минут перед нарезкой. 24 Канал нашел два варианта для разных случаев: стейк, который можно приготовить дома на сковороде, и мясо для мангала. Оба рецепта помогут не пересушить кусок и подать его так, чтобы это было не "просто мясо вместо шашлыка".

Как правильно готовить вкусные стейки дома?

Чтобы стейк получился вкусным, важно начать с правильного мяса. Лучше всего выбирать мраморный кусок с жировыми прослойками. Для более насыщенного вкуса подойдет мясо сухой выдержки.

Перед приготовлением обязательно достаньте стейк из холодильника и оставьте его минимум на 30 минут при комнатной температуре. Если положить холодное мясо на горячую сковороду, температура резко упадет, советует o_gorodnik. Тогда стейк начнет не жариться, а выделять сок и вариться.

Сочный стейк можно легко приготовить дома / Фото unsplash

Стейк комнатной температуры лучше образует корочку, быстрее готовится и равномернее прожаривается извне внутрь. Для стейка лучше всего подходит стальная или чугунная сковорода с толстым дном. Она должна быть очень горячей. Проверить сковороду можно водой. Если капля отскакивает от поверхности, сковорода готова.

Маринад для стейка должен быть очень простым. Используйте только соль и перец – ничего лишнего. Посолите и поперчите мясо с одной стороны, слегка помассируйте, а затем сделайте то же самое с другой стороны.

Как жарить стейк?

Добавьте на раскаленную сковороду каплю масла и выложите стейк. После этого не трогайте его полторы минуты. За это время происходит реакция Майяра. Белки взаимодействуют с сахарами, содержащимися в мясе, и образуется красивая поджаренная корочка. Именно она придает вкус мясу, овощам, рыбе и другим продуктам. Через полторы минуты переверните стейк и положите его на другую часть сковороды. Это нужно для того, чтобы мясо попало на максимально разогретое место.

Еще через полторы минуты добавьте чеснок, розмарин и небольшое количество сливочного масла. Когда масло станет горячим и ароматным, полейте им стейк. Подержите мясо еще 30 секунд с одной стороны, переверните и оставьте еще на 30 секунд с другой стороны.

После обжарки дайте стейку отдохнуть 3–5 минут. Это обязательный этап перед подачей. В данном примере степень прожарки стейка составляет 63–64 градуса. Это medium, переходящий в medium well. В конце посолите стейк качественной солью и подавайте.

Как приготовить стейки из шейки на мангале?

Время : 40 минут + 24 часа на маринование

: 40 минут + 24 часа на маринование Порций: 6–8

Ингредиенты:

– 2 килограмма свиной шейки;

– 500 граммов лука;

– 50 миллилитров уксуса;

– розмарин по вкусу;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Для подачи:

– помидоры;

– лук;

– петрушка;

– укроп;

– кинза по вкусу;

– соль по вкусу;

– сахар по вкусу;

– яблочный или обычный уксус по вкусу.

Как приготовить стейк из свинины: смотрите видео

Приготовление:

Свиную шею нарежьте стейками толщиной примерно 3–4 сантиметра. Каждый кусок посолите и поперчите с обеих сторон. Для маринада натрите лук на крупной терке, смешайте с уксусом и розмарином. Выложите мясо в миску или контейнер слоями, перекладывая луковым маринадом. Лука должно быть достаточно, чтобы он хорошо покрывал мясо. Сверху прижмите все тарелкой, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 24 часа. Если есть время, мясо можно мариновать до двух суток. Перед жаркой разожгите мангал и дождитесь умеренного жара. Выложите стейки на решетку и жарьте до румяной корочки и полной готовности, периодически переворачивая. Для подачи нарежьте помидоры небольшими кубиками, лук – соломкой. Лук хорошо размять руками, добавить измельченную зелень, соль, немного сахара и уксус. Перемешайте овощи и выложите их сверху на горячие стейки вместе с образовавшимся соком.

Как приготовить стейк рибай на кости с чимичури?

Время: 45–50 минут

45–50 минут Порций: 1–2

Ингредиенты:

– 1 стейк рибай на кости;

– 1 картофелина;

– 30 граммов подкопченного сала или бекона;

– половина косточки с костным мозгом;

– 1 веточка розмарина;

– растительное масло;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– крупная соль и перец для подачи.

Для соуса чимичури:

– 20 граммов укропа;

– 20 граммов петрушки;

– 20 граммов мяты;

– 20 граммов зеленого лука;

– 20 граммов красного лука;

– 3 грамма чеснока;

– 2–5 граммов перца чили;

– цедра четверти лимона;

– сок четверти лимона;

– масло до нужной консистенции;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление: