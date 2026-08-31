Благодаря особой технике поэтапного приготовления кусочки яблок не развариваются в пюре, а постепенно карамелизуются, пропитаются сиропом и становятся полупрозрачными, словно настоящий драгоценный янтарь. Такой десерт идеально подходит к утренним блинчикам, пышным творожникам или в качестве готовой начинки для пирогов и круассанов.

Важно! Для заготовки лучше всего подходят плотные, твердые кисло-сладкие или поздние сорта яблок – именно они безупречно держат форму.

Как приготовить янтарное варенье из яблок?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм твердых яблок;

– 1 килограмм сахара;

– 200 миллилитров воды;

– половина чайной ложки лимонной кислоты;

– 1 палочка корицы (или пол чайной ложки молотой).

Вкусно и красиво / Фото "Ням-ням за 5 минут"

Приготовление:

Яблоки тщательно промойте, удалите семенные гнезда, по желанию снимите кожуру и нарежьте одинаковыми аккуратными дольками толщиной около 1 сантиметра. В просторную кастрюлю насыпьте сахар, влейте воду, поставьте на небольшой огонь и, периодически помешивая, прогрейте массу до полного растворения кристаллов, чтобы образовался прозрачный сахарный сироп. Осторожно выложите яблочные дольки в горячий сироп, слегка встряхните кастрюлю, чтобы жидкость полностью покрыла все кусочки, и доведите до кипения. Проварите яблоки на слабом огне ровно 5–7 минут, после чего снимите кастрюлю с плиты и оставьте настаиваться и остывать на 6–8 часов. Верните кастрюлю на огонь, снова доведите до кипения, проварите еще 5–7 минут и снова дайте сиропу остыть в течение нескольких часов. Во время третьего, заключительного, закипания добавьте лимонную кислоту для стабилизации цвета и палочку корицы для насыщенного пряного аромата. Готовое горячее варенье разлейте в сухие, предварительно простерилизованные банки, надежно укупорьте крышками, переверните вверх дном и дайте медленно остыть.

Секрет безупречной прозрачности

Избегайте интенсивного перемешивания ложкой во время варки, чтобы не повредить структуру размягчившихся плодов, просто слегка покачивайте или встряхивайте кастрюлю. Несколько коротких циклов нагрева и охлаждения извлекают из плодов лишнюю влагу и постепенно заменяют ее густым сахарным сиропом, создавая тот самый фирменный эффект прозрачного янтаря.