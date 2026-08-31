Благодаря особой технике поэтапного приготовления кусочки яблок не развариваются в пюре, а постепенно карамелизуются, пропитаются сиропом и становятся полупрозрачными, словно настоящий драгоценный янтарь. Такой десерт идеально подходит к утренним блинчикам, пышным творожникам или в качестве готовой начинки для пирогов и круассанов.
Важно! Для заготовки лучше всего подходят плотные, твердые кисло-сладкие или поздние сорта яблок – именно они безупречно держат форму.
Как приготовить янтарное варенье из яблок?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм твердых яблок;
– 1 килограмм сахара;
– 200 миллилитров воды;
– половина чайной ложки лимонной кислоты;
– 1 палочка корицы (или пол чайной ложки молотой).
Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Вкусно и красиво / Фото "Ням-ням за 5 минут"
Приготовление:
- Яблоки тщательно промойте, удалите семенные гнезда, по желанию снимите кожуру и нарежьте одинаковыми аккуратными дольками толщиной около 1 сантиметра.
- В просторную кастрюлю насыпьте сахар, влейте воду, поставьте на небольшой огонь и, периодически помешивая, прогрейте массу до полного растворения кристаллов, чтобы образовался прозрачный сахарный сироп.
- Осторожно выложите яблочные дольки в горячий сироп, слегка встряхните кастрюлю, чтобы жидкость полностью покрыла все кусочки, и доведите до кипения.
- Проварите яблоки на слабом огне ровно 5–7 минут, после чего снимите кастрюлю с плиты и оставьте настаиваться и остывать на 6–8 часов.
- Верните кастрюлю на огонь, снова доведите до кипения, проварите еще 5–7 минут и снова дайте сиропу остыть в течение нескольких часов.
- Во время третьего, заключительного, закипания добавьте лимонную кислоту для стабилизации цвета и палочку корицы для насыщенного пряного аромата.
- Готовое горячее варенье разлейте в сухие, предварительно простерилизованные банки, надежно укупорьте крышками, переверните вверх дном и дайте медленно остыть.
Секрет безупречной прозрачности
Избегайте интенсивного перемешивания ложкой во время варки, чтобы не повредить структуру размягчившихся плодов, просто слегка покачивайте или встряхивайте кастрюлю. Несколько коротких циклов нагрева и охлаждения извлекают из плодов лишнюю влагу и постепенно заменяют ее густым сахарным сиропом, создавая тот самый фирменный эффект прозрачного янтаря.