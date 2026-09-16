Обычно вредитель попадает в дом прямо из супермаркета, спрятавшись внутри некачественно упакованных бакалейных товаров. Однако выбросить подозрительный пакет риса или овсянки – это лишь верхушка айсберга, ведь микроскопические яйца и личинки наверняка уже поселились на полках, сообщает 24 Канал.

Ненажерливые гусеницы с легкостью прогрызают тонкий полиэтилен, картон и крафт-бумагу, отравляя сухие запасы паутиной и токсичными отходами жизнедеятельности. Чтобы избавиться от вредителя навсегда, нужна тотальная зачистка.

"Золотые" правила, которые стоит знать

Прежде всего тщательно проверьте все бакалейные продукты: муку, манную крупу, сухофрукты, какао, орехи и даже пакетики со специями. Любые упаковки с малейшим намеком на шелковистую паутину или слипшиеся комки следует немедленно упаковать в прочный пакет, плотно завязать и сразу вынести из дома на мусор, не оставляя в ведре на ночь.

Затем шкаф полностью опустошают, промывают мыльным раствором и тщательно обрабатывают столовым уксусом, чья кислая среда уничтожает невидимые остатки кладок. Особое внимание следует уделить пазам, петлям и щелям, где любят прятаться куколки, после чего полки оставляют до полного высыхания.

Ваши крупы будут в безопасности / Фото Pexels

Чтобы крупы безопасно хранились много месяцев и не портились, стоит взять за правило простую профилактику. Только что купленную пачку перед тем, как поставить в шкаф, отправляют в морозильную камеру на два-три дня: сильный мороз гарантированно уничтожает невидимые яйца насекомых, если они случайно попали туда при фасовке. Устойчивые к хранению крупы можно дополнительно прогреть в духовке на противне при невысокой температуре.

Сразу после этого зерно обязательно пересыпают из тонких магазинных упаковок в плотно закрытые стеклянные банки или толстые пластиковые емкости с надежными силиконовыми уплотнителями на крышках. Внутрь каждой банки полезно положить лавровый лист или неочищенный зубчик чеснока, чей резкий аромат надежно отпугивает насекомых.

При этом категорически нельзя хранить бакалею в открытых пакетах, закрепленных обычными прищепками, или хранить крупы в мешках в теплой влажной квартире. Также не стоит хранить зерно рядом с открытыми сухофруктами, сладостями или орехами, которые служат главным магнитом для моли. Соблюдение герметичности, сухости и прохлады превращает домашнюю кладовую в настоящую неприступную крепость, где любая крупа будет оставаться свежей и идеально чистой месяцами.