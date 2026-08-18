Сезон заготовок часто начинается с банок, овощей и списка специй, но о крышках вспоминают уже в последнюю очередь. А зря: даже хорошая заготовка может не пережить зиму, если банка закрыта неплотно или сама крышка имеет дефект. Перед закручиванием стоит проверить не только продукты, но и то, чем вы будете их закрывать, отмечает 24 Канал.

Какие крышки не стоит использовать для консервирования?

Не стоит брать крышки с ржавчиной, вмятинами, царапинами или поврежденным внутренним покрытием. Даже небольшой дефект может помешать плотному прилеганию к банке, и заготовка не закроется герметично.

Для маринованных овощей, томатов, компотов и других кислых заготовок лучше не использовать крышки без защитного покрытия изнутри. Кислота будет контактировать с металлом, а это может повлиять на вкус и внешний вид консервации. Также не стоит брать крышки, которые уже использовались для закрутки.

Как правильно делать заготовки на зиму / Фото unsplash

После открытия край часто деформируется, даже если это не сразу заметно. Такие крышки можно оставить для сухих продуктов, но не для новой консервации.

Какие крышки выбрать для домашних заготовок?

Самый распространенный вариант в Украине – жестяные крышки под закаточный ключ. Они недорогие, доступные и подходят для различных заготовок: от огурцов и помидоров до варенья и компотов.

Но для кислых продуктов, в частности маринованных огурцов, помидоров и других овощей с уксусом, лучше брать крышки с защитным пищевым покрытием изнутри. Оно уменьшает контакт кислоты с металлом.

Твист-офф – еще один удобный вариант, что закаточный ключ здесь не нужен. Крышка просто закручивается на банку с соответствующей резьбой. Перед использованием стоит проверить, нет ли вмятин, ржавчины и поврежденного уплотнителя. Для длительного хранения домашних заготовок рекомендуют брать новые крышки.

Термокрышки – это специальные пластиковые крышки для отдельных видов заготовок. Их не следует путать с обычными капроновыми. Одни модели нужно предварительно нагревать в горячей воде, у других есть свои правила использования, поэтому здесь крайне важно читать инструкцию на упаковке.

Вакуумные крышки работают иначе: они позволяют удалить часть воздуха из банки с помощью специального насоса. Их преимущество – многократное использование. Но вакуум сам по себе не заменяет правильную термическую обработку продукта. Если заготовку планируют хранить без холодильника в течение длительного времени, нужна проверенная технология консервирования.

Стеклянные крышки встречаются реже. Они работают в комплекте со специальной резиновой прокладкой и зажимом. Плюс такого варианта – возможность многократного использования стекла. В то же время уплотнительные кольца нужно регулярно проверять и заменять.

Как правильно подготовить крышки перед консервированием?

Универсального способа стерилизации для всех крышек не существует. Современные металлические крышки с уплотнительным материалом часто достаточно тщательно вымыть теплой водой с моющим средством и высушить. Кипячение может повредить их настолько, что крышка уже не будет герметично закрывать банку. Металлические крышки также не следует стерилизовать в микроволновке.

Для твист-офф, термокрышек, вакуумных и других систем важно соблюдать температуру и способ подготовки, указанные производителем. Перед закручиванием стоит еще раз осмотреть край банки и саму крышку: даже небольшая вмятина, царапина, остатки пищи на ободке или поврежденный уплотнитель могут нарушить герметичный вакуум.