И одной из таких является рис. Почему не рекомендуют разогревать блюда с рисом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Почему нельзя дважды разогревать рис

Эксперты по здравоохранению предупреждают, что повторное разогревание блюд, которые содержат рис, может представлять серьезный риск пищевого отравления. Очень важно правильно хранить приготовленный рис, чтобы предотвратить развитие вредных бактерий.

Дело в том, что сырые рисовые зерна могут содержать бактерию Bacillus cereus, которая, как известно, производит вредные токсины. Тревожно то, что эти споры могут выдерживать высокие температуры приготовления и, если приготовленный рис оставить при комнатной температуре на длительное время, бактерии могут размножаться.

Чтобы избежать подобных рисков, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

храните готовый рис или блюда с рисом в холодильнике при температуре +5 градусов;

охлаждайте рис как можно скорее после приготовления;

разогревайте только один раз.

В предостерегающем сообщении эксперты рекомендуют людям быть осторожными при употреблении блюд из риса. Если есть сомнения относительно свежести продукта, желательно вообще отказаться от его употребления, чтобы предотвратить потенциальные пищевые отравления.

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