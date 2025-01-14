І однією з таких є рис. Чому не рекомендують розігрівати страви з рисом, розповідає 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Чому не можна двічі розігрівати рис

Експерти з охорони здоров'я попереджають, що повторне розігрівання страв, які містять рис, може становити серйозний ризик харчового отруєння. Дуже важливо правильно зберігати приготований рис, щоб запобігти розвитку шкідливих бактерій.

Річ у тім, що сирі рисові зерна можуть містити бактерію Bacillus cereus, яка, як відомо, виробляє шкідливі токсини. Тривожно те, що ці спори можуть витримувати високі температури приготування і, якщо приготований рис залишити при кімнатній температурі на тривалий час, бактерії можуть розмножуватися.

Щоб уникнути подібних ризиків, рекомендовано дотримуватися кількох правил:

зберігайте готовий рис чи страви з рисом у холодильнику за температури +5 градусів;

охолоджуйте рис якомога швидше після приготування;

розігрівайте лише один раз.

У застережному повідомленні експерти рекомендують людям бути обережними при вживанні страв з рису. Якщо є сумніви щодо свіжості продукту, бажано взагалі відмовитися від його вживання, щоб запобігти потенційним харчовим отруєнням.

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