Лисички – настоящий лесной деликатес, который ценят за насыщенный вкус, легкий ореховый аромат и способность прекрасно сохранять форму при любой кулинарной обработке. Однако каждый, кто хоть раз готовил эти яркие грибы, сталкивался с неприятной проблемой: вымыть мелкий песок из их складок бывает чрезвычайно сложно. Из-за воронкообразной формы шляпки и плотных пластинок внутри лисички буквально "собирают" лесной мусор, который потом неприятно хрустит на зубах.

Как быстро очистить лисички с помощью соли?

Этот способ основан на простой физике: сочетание тепла и соли заставляет поры гриба раскрываться, а песок – быстро отделяться от поверхности и оседать на дно.

Очистите лисички от большого мусора, прилипшей хвои и листьев. Выложите грибы в глубокую миску, посыпьте 1–2 столовыми ложками соли и залейте теплой водой. Осторожно перемешайте грибы ложкой, подождите несколько минут, чтобы песок осел. Достаньте лисички шумовкой, оставляя весь грязный осадок на дне миски. Если грибы были очень грязными, дополнительно промойте их под чистой проточной водой.

Такой вкусный подарок природы / Фото Pixabay

Альтернативный метод очистки с помощью муки

Если вы не хотите использовать соль, воспользуйтесь обычной мукой. Для этого промытые грибы нужно обвалять в муке и оставить на 7–10 минут. Мука сработает как природный абсорбент – она впитает в себя мельчайшие остатки грязи. После этого лисички останется лишь еще раз ополоснуть холодной водой.

Важно! После мытья обязательно разложите лисички в один слой на бумажное или тканевое полотенце и дайте им обсохнуть в течение 15–20 минут. Если выложить на сковороду влажные грибы, они начнут вариться в собственном соку вместо того, чтобы покрываться аппетитной золотистой корочкой.

Почему лисички – это уникальный деликатес?

Интересно, что лисички невозможно вырастить на искусственных фермах, как шампиньоны или вешенки. По данным специалистов Woodland Trust, они являются микоризными организмами, то есть способны жить только в тесном симбиозе с корнями живых лесных деревьев (дуба, бука, сосны или ели). Поэтому абсолютно все лисички в магазинах и ресторанах собираются исключительно вручную в дикой природе.

Кроме того, эти грибы почти никогда не бывают червивыми благодаря содержанию природного вещества хиноманнозы, которое губительно для насекомых и паразитов, но абсолютно безопасно для людей. Именно благодаря такой уникальности во Франции XVII–XVIII веков лисички считались символом роскоши и подавались только на королевские столы.