Секрет успеха кроется в правильном температурном режиме и продолжительности взбивания, ведь даже незначительный просчет может мгновенно испортить продукт. Достаточно лишь немного перестараться – и на выходе вы уже получите масло, отмечает портал Kobieta.

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Как правильно взбивать сливки?

Главное правило идеального крема – правильный выбор продукта. Используйте исключительно жирные сливки, поскольку молочные продукты с показателем менее 30% жирности просто не способны держать стабильную форму.

Сливки обязательно должны быть ледяными, потому что продукт комнатной температуры никогда не превратится в рыхлую пену. Чтобы текстура оставалась бархатистой, важно вовремя остановить миксер. Как только масса начнет заметно густеть, обороты следует уменьшить, иначе вместо воздушного десерта вы рискуете получить обычное сливочное масло.

Идеальный результат / Фото Pixabay

Для подслащивания лучше отказаться от кристаллического сахара в пользу сахарной пудры? она растворяется мгновенно и не утяжеляет крем. Если же вы планируете сочетать сливки со свежими фруктами, заранее добавьте в смесь немного растворенного желатина, который удержит форму крема, когда плоды начнут пускать сок.

Существует также замечательный кондитерский трюк: если во время взбивания влить в массу несколько капель свежего лимонного сока, молочный белок стабилизируется значительно быстрее, а сам десерт приобретет приятный деликатный привкус.

Проверить готовность крема очень просто. Осторожно переверните миску вверх дном: если воздушная масса остается абсолютно неподвижной, то вы достигли безупречного результата!