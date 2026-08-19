Пшено, гречку или перловку лучше сначала промыть, а вот манку и кус-кус – нет. Такие крупы нужно сразу добавлять в кастрюлю или заливать горячей водой, так как после излишнего контакта с влагой они быстро теряют нужную текстуру, сообщает Pysznosci.

Зачем промывать крупу перед варкой?

Промывка помогает удалить пыль, мелкие загрязнения и лишний крахмал. Именно из-за него готовые зернышки могут слипаться и терять приятную рассыпчатость. Есть и другая причина – вкус. Особенно это касается пшена. Оно может иметь легкую горчинку, так как на поверхности зерен остаются природные жировые соединения. Если крупу быстро промыть холодной водой, а затем обдать кипятком, этот привкус становится значительно мягче.

Какую кашу следует промывать / Фото unsplash

Долго замачивать крупу обычно не нужно. В большинстве случаев достаточно высыпать ее в мелкое сито и промывать под проточной водой несколько десятков секунд, пока вода не станет относительно прозрачной.

После этого крупа лучше сохраняет структуру во время варки. Но важно не переусердствовать: некоторым видам крупы вода перед приготовлением совсем не нужна.

Какие крупы стоит промывать?

Пшено лучше всегда промывать. Сначала холодной водой, а затем – кипятком. Это самый простой способ избавиться от характерной горечи и сделать вкус мягче. Такой прием уместен и для соленых, и для сладких блюд. После промывки пшено лучше подходит для каши, запеканок, гарниров и начинок. Гречку тоже стоит промыть, особенно если хочется подать ее рассыпчатой.

Для этого достаточно холодной воды. Крупа станет чище, а зернышки после варки легче сохранят отдельную форму. Для зеленой, то есть необжаренной гречки, промывка также помогает лучше раскрыть ее более деликатный вкус. Ячменную или перловую крупу можно промыть под проточной водой. Это не обязательный шаг, но хороший кухонный прием, если хочется удалить пыль и получить более рассыпчатый результат.

Булгур обычно достаточно лишь быстро ополоснуть. Многие сразу варят его или заливают кипятком, поскольку эта крупа уже предварительно обработана, пропарена и высушена. Интенсивного промывания она не требует.

Какую крупу лучше не мыть?

Манку перед приготовлением не промывают. Она очень мелкая, поэтому при контакте с водой легко собирается в комочки. Ее лучше всыпать тонкой струйкой в горячее молоко или воду и постоянно помешивать. Так же не стоит промывать кус-кус. Это уже пропаренный продукт, который достаточно залить горячей водой или бульоном. Если промыть его перед этим, крупа может впитать лишнюю влагу и потерять легкую, рыхлую текстуру. Стоит также обращать внимание на инструкцию на упаковке.

Некоторые крупы уже очищены, и производитель прямо указывает, что промывание не требуется. А с пшеном лучше не рисковать. Даже если оно выглядит чистым, кратковременное промывание и кипяток действительно заметно меняют вкус. Самое простое правило таково: если крупа должна стать рассыпчатым гарниром к обеду, ее чаще всего стоит промыть. Если это очень мелкий, быстрорастворимый или уже пропаренный продукт для заливки кипятком, этот шаг лучше пропустить. Несколько десятков секунд под водой могут спасти вкус и консистенцию блюда. Но неправильное промывание способно сделать наоборот – испортить то, что должно было быть нежным и рассыпчатым.