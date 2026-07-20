Молодая кукуруза действительно не требует предварительной варки перед запеканием в духовке или на гриле. А вот более зрелому початку такая короткая подготовка часто только на пользу.

Все зависит от влажности и плотности зерен: почему кукуруза моложе, тем легче она запекается и сохраняет сочность, пишет Beszamel.

Когда кукурузу можно запекать без варки?

Если зерна светлые, сочные и легко лопаются под нажатием ногтя, это молодая кукуруза. Такой початок можно сразу ставить в духовку, на гриль или в фритюрницу.

Перед запеканием достаточно удалить поврежденные листья, оставить часть оболочки или полностью очистить початок и смазать его маслом или растительным маслом. Длительная предварительная варка в этом случае только ухудшит вкус.

Когда лучше слегка "подготовить" початок?

Если кукуруза пролежала дольше после сбора, ее зерна становятся темнее, тверже и менее сочными. После запекания без предварительной обработки такой початок может получиться сухим или "резиновым".

Тогда помогает короткая обработка в кипящей воде. Речь идет не о полном приготовлении, а лишь о легком размягчении зерен перед запеканием.

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Сколько варить кукурузу перед запеканием?

Если початок молодой, варить его не нужно. Если же зерна кажутся твердыми или кукуруза уже несколько дней пролежала после покупки, достаточно 5–7 минут в кипящей воде.

Дольше держать ее в кастрюле не стоит. После этого кукуруза все равно проведет еще некоторое время в духовке или на гриле, поэтому лишнее варка только ослабит вкус.

Как готовить кукурузу в духовке, на гриле и в фритюрнице?

В духовке кукуруза лучше всего готовится при температуре около 200 градусов. Молодые початки обычно запекаются 20–25 минут, а в конце их можно открыть, смазать маслом и немного подрумянить.

На гриле молодой кукурузе достаточно примерно 10–15 минут на среднем огне. В аэрофритюрнице ее обычно готовят при температуре около 190 градусов в течение 12–15 минут, переворачивая в середине процесса.

Помогают ли листья?

Да, если листья зеленые и не пересохли, их лучше оставить. Они служат естественной защитой: удерживают пар внутри и не дают зернам высохнуть.

На гриле можно даже частично отогнуть листья, удалить волокна, смазать початок маслом со специями, а затем снова завернуть его в оболочку. Так кукуруза запекается мягче и остается сочной.

Когда солить кукурузу?

Соль лучше добавлять в конце запекания или уже после снятия с огня. Если посолить слишком рано, зерна могут стать более твердыми, особенно у старой кукурузы.

Поэтому удобнее сначала смазать початок маслом, растительным маслом, чесноком, паприкой, зеленью или соком лайма, а соль оставить на конец. Для предварительной варки тоже лучше брать несоленую воду.