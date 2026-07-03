Эксперт по сырам Оксана Чернова в интервью 24 Каналу объяснила, что для удачных сочетаний сыров действительно существуют сложные правила. Но новичкам не нужно начинать с профессиональной дегустации. Достаточно понять несколько базовых принципов, которые помогут не испортить вкус и быстрее найти удачные сочетания.

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Ищите в сыре знакомые нотки

Первый принцип – подбирать продукт по схожим вкусовым или ароматическим оттенкам. Если в сыре есть грибные ноты, логично попробовать его с грибами. Именно поэтому бри или камамбер могут хорошо сочетаться с грибными гарнирами. С твердыми выдержанными сырами действует та же логика.

Если в Грана Падано ощущаются цитрусовые или минеральные оттенки, их можно подчеркнуть цитрусовыми гарнирами или игристым вином. Задача не в том, чтобы перебить вкус сыра, а наоборот – выделить то, что уже есть в его вкусе. Такой подход удобен для начала, так как не требует сложных знаний.

Какие сочетания лучше всего раскрывают вкус сыра / Фото unsplash

Достаточно внимательно попробовать сыр и спросить себя: на что он напоминает – грибы, сливки, орехи, фрукты, карамель или что-то другое.

Контраст иногда работает лучше, чем сходство

Второй принцип – играть на противоположностях. Именно контраст часто делает сочетание ярче. Соленые и остро-пикантные голубые сыры хорошо сочетаются со сладкими продуктами – инжиром, джемами или коктейльной вишней.

В такой паре один продукт не дублирует другой, а уравновешивает его. Сладкое смягчает соленость, а сыр не дает блюду стать слишком простым. Благодаря этому вкус получается более глубоким, чем если бы каждый продукт подавали отдельно. Но контраст не означает хаос.

Не стоит сразу добавлять к сыру первый попавшийся сладкий соус или любой фрукт. Лучше начать с простых сочетаний и посмотреть, не отвлекает ли гарнир на себя все внимание.

Не забывайте о текстуре

Сырные сочетания работают не только за счет вкуса. Текстура тоже имеет значение.

К мягким сырам часто подходит что-то хрустящее – орехи, крекеры или поджаренный хлеб. Такое дополнение придает блюду выразительность и не позволяет мягкому сыру звучать однообразно. Для твердых выдержанных сыров, напротив, лучше подойдут кремообразные или пастообразные дополнения. Это может быть конфитюр, джем или фруктовое пюре. Они не вступают в противоречие с плотной текстурой сыра, а делают вкус мягче и интереснее.

Есть еще один простой принцип, который любят во Франции и Италии, – сочетать сыр с продуктами или напитками из того же региона. Такие пары часто не нужно придумывать с нуля: они уже давно сложились в местной кухне.

С чего начать новичку Самый простой способ – взять один сыр, который уже нравится, и попробовать его с тремя разными дополнениями. Например, с джемом, клубникой и напитком. Так легче заметить, как меняется вкус одного и того же сыра. Этот подход хорошо показывает, что у сыра нет одного неизменного вкуса.

Одно дополнение может подчеркнуть сладость, другое – сливочность, третье – пикантность или фруктовые ноты. Главное – не наполнять тарелку наугад. Сыр не нуждается в десятке случайных продуктов рядом. Лучше взять меньше дополнений, но понять, зачем каждое из них там: усилить схожий вкус, сыграть на контрасте или добавить новую текстуру.