Замораживание – отличный способ сохранить вкус лета на зиму, однако с фасолью часто возникает проблема. После размораживания она нередко теряет упругость, становится мягкой, водянистой и приобретает неприятный мучнистый привкус. Многие винят в этом морозильную камеру, но на самом деле причина кроется в неправильной подготовке, пишет Beszamel.

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Секрет идеальной текстуры заключается в контроле крахмала, которым богаты бобы. Если заморозить их полностью сваренными, кристаллы льда во время замерзания окончательно разрушат нежную мякоть, превратив ее в кашу.

Почему бобы становятся мучнистыми?

Главная ошибка – замораживание сырого или полностью сваренного продукта. Сырые бобы быстро теряют цвет и вкус из-за действия природных ферментов. Полностью сваренные – разваливаются после размораживания. Лучше всего замораживать слегка обваренные, то есть бланшированные бобы. Этот процесс останавливает работу ферментов, сохраняет яркий зеленый цвет и упругую структуру, но не доводит зерна до полной мягкости.

Для замораживания выбирайте молодые, упругие, ярко-зеленые зерна без темных пятен. Более старые и крупные бобы содержат слишком много крахмала – они с большой вероятностью станут мучнистыми, поэтому их лучше сразу использовать для приготовления супов-пюре или паштетов.

Что делать с фасолью / Фото unsplash

Как правильно заморозить бобы: пошаговая инструкция

Подготовка: переберите бобы и промойте их под холодной водой. Поставьте на огонь большую кастрюлю с водой, добавьте щепотку соли. Рядом подготовьте глубокую миску с ледяной водой и кубиками льда. Бланширование: опустите бобы в кипящую воду всего на 2 – 3 минуты. Они не должны развариться. Охлаждение: шумовкой быстро переложите горячие зерна в ледяную воду. Это мгновенно остановит процесс термической обработки внутри бобов. Сушка: откиньте бобы на сито, а затем тщательно высушите на чистом полотенце. Лишняя влага – враг качественной заморозки, ведь из-за нее зерна слипнутся в один сплошной ком. Предварительная заморозка: выложите сухие бобы тонким слоем на поднос или доску и поставьте в морозилку на 2 – 3 часа. Когда зерна затвердеют, пересыпьте их в пакеты или контейнеры для хранения.

Нужно ли очищать бобы перед замораживанием?

Удобнее всего очистить бобы от кожицы после бланширования и охлаждения, непосредственно перед отправкой в морозилку. Кожица в этот момент снимается очень легко. Очищенные бобы зимой можно сразу добавлять в салаты, пасты или соусы.

Однако молодые бобы можно замораживать и в кожуре – она дополнительно защищает нежное зерно, но тогда очищать их придется уже после размораживания (если этого требует рецепт).

Как правильно размораживать и использовать

Не оставляйте бобы надолго при комнатной температуре. Замороженный продукт можно сразу бросать в кипящую воду, суп, рагу или на сковороду. Если вы планируете добавить их в салат, проварите замороженные бобы в течение 2 – 3 минут, обдайте холодной водой и обсушите.

Хранить замороженные бобы в морозильной камере рекомендуется не дольше 6 – 8 месяцев. Обязательно подписывайте пакеты с датой заморозки.