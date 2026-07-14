Именно поэтому грузди часто пугают тех, кто впервые приносит их домой из леса или с рынка. На первый взгляд все просто: крепкие шляпки, молочный сок, приятный грибной запах. Но перед засолкой их нужно правильно подготовить. Главное – не пропустить этап замачивания. Без него грибы могут остаться резкими, горькими и неприятными на вкус. А еще важно не жалеть соли, не брать случайную посуду и не пытаться ускорить процесс там, где нужно время, сообщает 24 Канал.

Как правильно замачивать грузди перед засолкой?

Грузди сначала хорошо очистите от земли, листьев, песка и мелкого мусора. Удобнее всего делать это ножом, губкой или мягкой щеткой. Особое внимание уделите углублениям на шляпках: именно там часто скапливается больше всего грязи.

После очистки промойте грибы в прохладной воде и переложите в большую миску, кастрюлю или ведро. Залейте холодной водой так, чтобы она полностью покрывала грузди. Сверху поставьте тарелку или крышку меньшего диаметра, а на нее – небольшой груз. Грибы не должны всплывать. Замачивайте грузди 2–3 суток. Воду меняйте несколько раз в день, лучше всего каждые 6–8 часов. Если на кухне тепло, не оставляйте грибы надолго в одной и той же воде: она быстро мутнеет, а вкус может стать неприятным.

Во время замачивания грузди постепенно теряют резкую горечь. Вода может темнеть – это нормально. Но если появился кислый или затхлый запах, такие грибы лучше не использовать. Для засолки берите только крепкие грибы без гнили, червивых мест и подозрительных пятен. Большие грузди можно разрезать на части, мелкие лучше оставить целыми. Так они будут красивее смотреться в банке или бочке.

Как солить грузди, чтобы они остались плотными и вкусными?

После замачивания еще раз промойте грибы в чистой воде. Дайте им немного стечь, но не оставляйте надолго без соли. Для классического маринования на 1 килограмм подготовленных груздей возьмите примерно 40–50 граммов соли. Лучше использовать обычную каменную соль без добавок. Йодированная соль для таких заготовок – не лучший вариант: она может повлиять на вкус и текстуру грибов.

На дно чистой емкости насыпьте немного соли. Добавьте несколько листьев смородины, вишни или хрена, если есть. Можно положить укроп с зонтиками, несколько зубчиков чеснока, лавровый лист и горошины черного перца. Специй не должно быть слишком много, иначе они перебьют вкус грибов.

Выкладывайте грузди слоями шляпками вниз. Каждый слой пересыпайте солью и добавляйте немного специй. Сверху накройте грибы чистой марлей или тканью, поставьте тарелку и груз. Через несколько часов грибы должны пустить сок. Если жидкости мало и она не покрывает верхний слой, можно добавить немного холодной кипяченной воды с солью. Грузди должны все время находиться под рассолом. Храните грибы в прохладном месте. Время от времени проверяйте рассол и ткань сверху.

Если марля загрязнилась, промойте ее или замените. Верхний слой не должен пересыхать. Соленые грузди обычно приобретают вкус через 30–40 дней. Спешить с дегустацией не стоит: грибы должны просолиться равномерно, остаться плотными и впитать аромат специй. Самая частая ошибка – недостаточное замачивание. Вторая – слишком слабый рассол. Третья – теплое место для хранения. Если все сделать правильно, грузди получаются хрустящими, пряными и очень насыщенными на вкус. Именно такими, ради которых и стоит ждать несколько недель.

Как приготовить быстрые маринованные грибы без варки в воде?

Время: 25 минут + 12 часов в холодильнике

25 минут + 12 часов в холодильнике Порций: примерно 1,3 – 1,5 литра грибов

Ингредиенты:

– 1 килограмм грибов;

– 150 миллилитров рафинированного масла;

– 1 головка чеснока;

– 6 лавровых листьев;

– 20 горошин черного перца;

– 2 чайные ложки соли;

– 2 чайные ложки сахара;

– 100 миллилитров яблочного уксуса или 70 миллилитров уксуса 9%.

Что добавить к груздям: смотрите видео

Приготовление: