Красная смородина, или поричка, – одна из самых ярких летних ягод, которая дарит приятную кислинку и свежесть. Сохранить этот вкус и пользу на зиму чрезвычайно просто, если воспользоваться проверенными временем рецептами, которыми пользовались еще наши бабушки.

Как приготовить варенье без варки?

Этот способ идеально подходит для тех, кто хочет сохранить натуральный аромат и полезные вещества свежей ягоды. Поскольку термическая обработка отсутствует, разрушение витамина С минимально. Большое количество сахара выступает в качестве естественного консерванта, что позволяет заготовке прекрасно храниться в холоде.

Ингредиенты:

– 1 килограмм красной смородины;

– 1,6–1,7 килограмма сахара.

Приготовление:

Ягоды тщательно переберите, удалите все зеленые веточки, промойте под проточной водой и обязательно хорошо просушите на бумажном полотенце. Измельчите подготовленную смородину удобным для вас способом: с помощью блендера, мясорубки или кухонного комбайна до однородной консистенции. Добавьте в ягодный пюре часть сахара и хорошо перемешайте. Затем постепенно, небольшими порциями, подсыпайте оставшийся сахар, каждый раз тщательно перемешивая массу. Оставьте смесь на некоторое время при комнатной температуре, периодически помешивая, чтобы все кристаллы сахара полностью растворились. Готовое сырое варенье разложите по сухим, заранее простерилизованным банкам, плотно закройте крышками и поставьте на хранение в холодильник или другое прохладное место.

Как приготовить варенье "Пятиминутка"?

Если вы предпочитаете классическую текстуру джема, но не хотите часами стоять у горячей плиты, этот рецепт станет вашим любимым. Благодаря естественному содержанию пектина в смородине, после остывания варенье становится заметно гуще, а ягоды остаются целыми и ароматными. Все ингредиенты здесь измеряются обычными стаканами.

Ингредиенты:

– 6 стаканов смородины (можно использовать красную, черную или белую);

– 6 стаканов сахара;

– 1 стакан воды.

Приготовление:

В кастрюлю налейте воду, всыпьте сахар и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивайте смесь, пока сахар полностью не растворится, а сироп не закипит. В кипящий сироп осторожно добавьте подготовленные и очищенные ягоды смородины. Снова доведите содержимое кастрюли до кипения на умеренном огне, периодически осторожно помешивая и обязательно снимая пену, образующуюся на поверхности. После повторного закипания варите смесь ровно 5 минут. Горячее варенье сразу же разлейте по стерилизованным банкам, закатайте крышками, переверните вверх дном и тщательно укутайте одеялом до полного остывания. После этого перенесите банки на постоянное место хранения.

Интересный факт о смородине

Пока мы наслаждаемся этими замечательными летними заготовками, в США красная смородина долгое время была настоящим "запретным плодом". Как сообщается в материалах Библиотеки Конгресса США и образовательного портала University of Illinois Extension, в 1911 году из-за лобби лесозаготовителей выращивание растений рода Ribes было запрещено на федеральном уровне.

Причиной стало то, что кусты смородины являются промежуточными хозяевами грибка, вызывающего ржавчину веймутской сосны, которая уничтожала ценные хвойные леса. Федеральный запрет сняли только в 1966 году, а в штате Нью-Йорк выращивать смородину снова разрешили вообще только в 2003 году. К счастью, ничто не мешает нам готовить эти вкусные и полезные лакомства без каких-либо ограничений!