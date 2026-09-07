Омлет получится более воздушным, если вместо молока добавить рикотту. Именно этот нежный сыр помогает сохранить кремовую текстуру без излишней жидкости.

Рикотта имеет мягкий вкус и не перебивает вкус яиц, поэтому блюдо получается более легким и нежным. Кулинарные советы сводятся к одному простому правилу: не перегревайте смесь и не превращайте омлет в сухую яичницу.

Почему рикотта работает лучше, чем молоко?

Рикоту рекомендуют добавлять не только из-за текстуры, но и из-за ее нежного вкуса. В отличие от выдержанных сыров, она не дает резкого аромата и не перебивает вкус яиц.

Для простого варианта достаточно двух яиц и примерно двух столовых ложек рикотты. Яйца нужно слегка взбить с солью и перцем, а затем добавить сыр.

Не обязательно добиваться полного растворения рикотты в смеси. Небольшие кусочки сыра могут остаться заметными и даже сделать омлет более интересным на вкус.

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Как не испортить омлет во время приготовления?

Главная ошибка – слишком сильный огонь. При высокой температуре яйца быстро пересыхают и становятся резиновыми.

Повара советуют готовить омлет на среднем или слабом огне и не оставлять его на плите надолго. Так блюдо сохранит мягкость и не подрумянится слишком сильно.

Также важна небольшая антипригарная сковорода. Она поможет аккуратно сложить омлет и не повредить его нежную структуру.

Что еще можно добавить в блюдо?

Помимо рикотты, в омлет можно добавить немного сливочного масла или растительного масла. Для вкуса подойдут петрушка, базилик, зеленый лук, пармезан или несколько овощей.

Важно! Не перегружайте омлет добавками. Если ингредиентов будет слишком много, блюдо станет тяжелее и потеряет воздушность.