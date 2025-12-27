Не закуска, а подарунок: як приготувати легендарні суші-боли без зайвих зусиль

Якщо хочеться додати до святкування нотки вишуканості, то суші-боли точно у цьому допоможуть. Це той випадок, коли страву розхвалюють абсолютно усі.

Суші люблять усі, однак замовляти їх на святковий стіл може виглядати банально. Тоді варто подарувати собі улюблений смак у трішки зміненому вигляді, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok gotuyemo_vdoma.

Як приготувати суші-боли?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 250 грамів рису для суші;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 250 грамів крабових паличок;

– 1 огірок;

– 1 столова ложка намазки ікрима;

– 2 столові ложки крем-сиру;

– 100 гармів твердого сиру;

– 2 яйця;

– панірувальні сухарі;

– сіль та перець до смаку;

– кунжут за бажанням.

Готуємо оригінальну закуску з улюбленим смаком: відео

Приготування:

Рис відваріть до готовності й дайте йому трохи охолонути. Крабові палички розберіть на волокна, огірок наріжте дрібними кубиками. З’єднайте рис із соєвим соусом, крабовими паличками, огірком, натертим сиром, крем-сиром та ікрою масаґо, добре перемішайте. Сформуйте кульки, обваляйте їх спочатку у збитому яйці, потім у панірувальних сухарях. Викладіть на деко й запікайте при 180 градусах близько 15 хвилин. Готові кульки полийте соусом теріякі та посипте кунжутом.

Як вибрати крабові палички?