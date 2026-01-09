Салат "Родина" за 5 хвилин: простий рецепт, який всім вдається
- Салат "Родина" готується за 5 хвилин з простих інгредієнтів: огірок, варені яйця, крабові палички, кукурудза, твердий сир, зелена цибуля, сіль, перець і майонез.
- Інгредієнти нарізаються на однакові кубики, змішуються та заправляються майонезом, сіллю і перцем для отримання ситного та легкого салату.
Для тих, хто любить салати, але не має бажання проводити багато часу на кухні, рекомендуємо приготувати страву лише за 5 хвилин. Цей салат є ситним, легким та сподобається усій сім’ї.
Салат не потребує додаткових зусиль чи якихось дорогих інгредієнтів, пише 24 Канал з посиланням на "Господиньку". Більшість продуктів можна знайти у холодильнику.
Як швидко приготувати салат "Родина"?
Інгредієнти:
1 свіжий огірок;
3 варені яйця;
300 грамів крабових паличок;
330 грамів консервованої кукурудзи;
150 грамів твердого сиру;
Зелена цибуля;
Сіль, перець, майонез.
Спосіб приготування:
Огірок треба нарізати кубиками. Варені яйця також треба нарізати такого ж розміру, як огірки, щоб всі інгредієнти були однакового розміру. Далі нарізаються крабові палички, які додаються до огірків та яйця. Наступним кроком є додавання кукурудзи. Її треба процідити від зайвої рідини, а тоді всипати до всіх інших інгредієнтів.
Смачний та простий рецепт / Фото "Господинька"
Наприкінці шматочок твердого сиру потрібно дрібно натерти. Його смак додасть салату ніжної нотки. Після цього треба нарізати кілька пір’їнок зеленої цибулі, щоб салат набув особливого смаку. На фіналі лише треба посолити, поперчити й додати майонез.
Салат є ситним завдяки яйцям та сиру, крабові палички додають свіжий морський смак, а зелена цибулька – освіжає. Цей салат можна приготувати не лише для сім’ї, але й для гостей, які завітають в гості.
Часті питання
Які інгредієнти потрібні для приготування салату 'Родина'?
Для приготування салату 'Родина' потрібні такі інгредієнти: 1 свіжий огірок, 3 варені яйця, 300 грамів крабових паличок, 330 грамів консервованої кукурудзи, 150 грамів твердого сиру, зелена цибуля, сіль, перець та майонез.
Як правильно нарізати інгредієнти для салату 'Родина'?
Огірок потрібно нарізати кубиками. Варені яйця слід нарізати такого ж розміру, як огірки, щоб усі інгредієнти були однакового розміру. Крабові палички також нарізаються і додаються до огірків та яєць. Консервовану кукурудзу треба процідити від зайвої рідини перед додаванням.
Чому салат 'Родина' є ситним і освіжаючим?
Салат 'Родина' є ситним завдяки яйцям та сиру, які надають йому поживності. Крабові палички додають свіжий морський смак, а зелена цибулька — освіжає загальний смак страви.