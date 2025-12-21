Укр Рус
21 грудня, 20:15
Не вберуть ані грама олії: який секрет приготування пампухів треба знати кожній господині

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Пампухи є традиційним різдвяним смаколиком, який легко приготувати, але важливо знати ключовий секрет.
  • Достатньо додати в тісто один інгредієнт, щоб пампухи не вбирали зайвої олії. 

Пампухи – це головний смаколик різдвяних свят. Готувати їх не так складно, але цей секрет – точно ключовий.

З тістом на пампухи впорається навіть дитина, але головні проблеми виникають на етапі смаженні – це зайва олія та тріскання. Як їх уникати – розповідає 24 Канал з посиланням на "Сімʼя і дім"

Як зробити пампухи, які не вбиратимуть олію? 

Перше правило: на кілограм борошна потрібно додавати в тісто ложку алкоголю. Підійде коньяк або навіть звичайна горілка. Алкоголь створить захисний барʼєр та випарується у ході приготування. 

Ще один секрет: додавання олії в тісто. Правило "клин клином вибиває" у цьому випадку працює просто чудово. 

Ідеальний різдвяний смаколик / Скриншот з відео "Смаколики Юлії"

І не забудьте добре розігріти олію: це ще одна гарантія того, що ваші пампухи не вийдуть масними. 

Як смажити пампухи, щоб не тріскалися? 

Спершу налийте достатньо олії – пампухи повинні вільно плавати. Смажте пампухи спочатку тим боком, який лежав на дошці, радить "Високий замок". 

Також не давайте пампухам переростати – так виникає ризик, що начинка витече ледь не при першому контакті з олією. Вони повинні бути пишними, але тримати форму. 

