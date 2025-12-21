Не вберуть ані грама олії: який секрет приготування пампухів треба знати кожній господині

Пампухи – це головний смаколик різдвяних свят. Готувати їх не так складно, але цей секрет – точно ключовий.

З тістом на пампухи впорається навіть дитина, але головні проблеми виникають на етапі смаженні – це зайва олія та тріскання. Як їх уникати – розповідає 24 Канал з посиланням на "Сімʼя і дім".

Як зробити пампухи, які не вбиратимуть олію?

Перше правило: на кілограм борошна потрібно додавати в тісто ложку алкоголю. Підійде коньяк або навіть звичайна горілка. Алкоголь створить захисний барʼєр та випарується у ході приготування.

Ще один секрет: додавання олії в тісто. Правило "клин клином вибиває" у цьому випадку працює просто чудово.

Ідеальний різдвяний смаколик / Скриншот з відео "Смаколики Юлії"

І не забудьте добре розігріти олію: це ще одна гарантія того, що ваші пампухи не вийдуть масними.

Як смажити пампухи, щоб не тріскалися?

Спершу налийте достатньо олії – пампухи повинні вільно плавати. Смажте пампухи спочатку тим боком, який лежав на дошці, радить "Високий замок".

Також не давайте пампухам переростати – так виникає ризик, що начинка витече ледь не при першому контакті з олією. Вони повинні бути пишними, але тримати форму.

