Смертельна ДТП з маршруткою у Києві: фото, відео
У Києві на проспекті Свободи 4 жовтня маршрутка збила трьох пішоходів. За інформацією ЗМІ, загинула жінка.
Під колесами загинула жінка
Факт ДТП на проспекті Свободи, 20, підтвердили 24 каналу у Нацполіції Києва. У пресслужбі зазначили, наразі на місці події проводять слідчі дії.
Читайте також Водій мотоцикла у Києві стріляв у перехожих і втікав від поліції
Як інформує "Київ Оперативний", люди переходили на зелене світло світлофора. Проте маршрутка не зупинилась і збила пішоходів. Одна з жінок опинилась під мікроавтобусом. Медики, що приїхали на виклик, констатували смерть. Двох інших потерпілих госпіталізували.
Водій маршрутки повідомив, що у нього відмовили гальма.
Новина доповнюється…
Дивіться відео з місця ДТП / Відео "Київ Оперативний":