У Києві на проспекті Свободи 4 жовтня маршрутка збила трьох пішоходів. За інформацією ЗМІ, загинула жінка.

Під колесами загинула жінка

Факт ДТП на проспекті Свободи, 20, підтвердили 24 каналу у Нацполіції Києва. У пресслужбі зазначили, наразі на місці події проводять слідчі дії.

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Як інформує "Київ Оперативний", люди переходили на зелене світло світлофора. Проте маршрутка не зупинилась і збила пішоходів. Одна з жінок опинилась під мікроавтобусом. Медики, що приїхали на виклик, констатували смерть. Двох інших потерпілих госпіталізували.

Водій маршрутки повідомив, що у нього відмовили гальма.

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Дивіться відео з місця ДТП / Відео "Київ Оперативний":