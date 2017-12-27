Смертельна ДТП на Львівщині: водій та пасажирка загинули на місці

У Самбірському районі на Львівщині зіштовхнулися два автомобілі марки Volkswagen. Водій однієї з іномарок загинув на місці аварії. Разом з ним загинула і його пасажирка.

Як попередньо встановили поліцейські, 33-річний водій автомобіля Volkswagen Passat B5 виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat B7 під керуванням 51-річного чоловіка. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області. Читайте також: У Саудівській Аравії стратили винуватця аварії, схожої до ДТП у Харкові за участю Зайцевої Місце аварії на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород у селі Ваньовичі Від отриманих травм водій Volkswagen Passat В5 та його пасажирка, 27-річна мешканка Самбора, померли на місці події. Ще один пасажир В5, а також водій Volkswagen Passat В7 отримали тілесні ушкодження і були доставлені у лікарню.