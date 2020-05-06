Смертельна ДТП у Києві на проспекті Перемоги: є загиблий – фото, відео

У Києві 6 травня на проспекті Перемоги сталася масштабна аварія за участю чотирьох автомобілів. В результаті ДТП загинув водій мікроавтобуса.

Аварія сталася в проміжку між станціями метро "Шулявська" і "Берестейська". На місці працюють чотири екіпажі поліції, повідомляє dtp.kiev.ua.

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Водієві мікроавтобуса Renault стало погано за кермом. Ймовірно у нього стався інфаркт.

Через втрату контролю водій зачепив відразу декілька авто: Cherry, Toyota, Chevrolet і Ford. Після цього він врізався в дерево і загинув на місці.

Дивіться відео з місця ДТП у Києві:

Аварія на проспекті Перемоги у Києві / Фото dtp.kiev.ua та "Вартові еспресо"