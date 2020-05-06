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      Смертельна ДТП у Києві на проспекті Перемоги: є загиблий – фото, відео

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      ДТП у Києві 6 травня на проспекті Перемоги - фото, відео
      ДТП у Києві на проспекті Перемоги / Вартові Еспресо

      У Києві 6 травня на проспекті Перемоги сталася масштабна аварія за участю чотирьох автомобілів. В результаті ДТП загинув водій мікроавтобуса.

      Аварія сталася в проміжку між станціями метро "Шулявська" і "Берестейська". На місці працюють чотири екіпажі поліції, повідомляє dtp.kiev.ua.

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      Водієві мікроавтобуса Renault стало погано за кермом. Ймовірно у нього стався інфаркт.

      Через втрату контролю водій зачепив відразу декілька авто: Cherry, Toyota, Chevrolet і Ford. Після цього він врізався в дерево і загинув на місці.

      Дивіться відео з місця ДТП у Києві:

      Аварія на проспекті Перемоги у Києві / Фото dtp.kiev.ua та "Вартові еспресо"

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
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