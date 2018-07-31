Смертельна ДТП у Києві: Островський відреагував на рішення суду

Кирило Островський, який 24 липня у Києві збив на смерть 10-річну дитину і намагався залишити місце аварії, оскаржує своє затримання на два місяці.

31 липня суд над Кирилом Островським перенесли, адже Шевченківський райсуд, який і запровадив винуватця ДТП за ґрати, не передав до апеляційного суду матеріалів справи.

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"Через відсутність матеріалів судового провадження, яке з районного суду не надійшло, наступне судове засідання пропонується призначити на 7 серпня 14:00 годину", – зазначив суддя Денис Масенко.

Також Островський намагався оскаржити свій арешт на два місяці. Адвокати винуватця відмовилися давати коментарі.

Нагадаємо, 24 липня у Києві водій Hummer збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході, проїхавши перед цим на червоне світло, а опісля намагався втекти з місця аварії. Дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.



Водієм Hummer виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet.



Островському оголосили про підозру у скоєнні злочинів за двома статтями та взяли під арешт без права внесення застави на 60 днів, тобто до 21 вересня.