Смертельна ДТП з Hummer у Києві: водій відмовився надати всі біологічні зразки

Водій автомобіля Hummer Кирило Островський, який насмерть збив 10-річну дівчинку на бульварі Лесі Українки у Києві, відмовився надати поліції всі біологічні зразки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

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"Водій відмовився надати всі біологічні зразки, які від нього вимагалися. Тому прокуратура міста Києва завтра через суд вимагатиме відібрати їх у нього примусово. Відповідне клопотання вже підготовлено і зранку буде скеровано до Шевченківського райсуду Києва для розгляду", – написала Надія Максимець.

Максимець зауважила, що попри те, що драгер і не виявив ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння у водія, стверджувати, що він не перебував у стані алкогольного сп’яніння можна буде лише після отримання результатів лабораторних досліджень його сечі.

Нагадаємо, увечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.



Згодом з’ясувалося, що водієм авто виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet.



Йому уже оголосили про підозру та чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу, імовірно, відбудеться у четвер, 26 липня.