Смертельна ДТП за участю Островського у Києві: водію оголосили ще одну підозру

Водію автомобіля Hummer, який насмерть збив 10-річну дівчинку на бульварі Лесі Українки у Києві, оголосили ще одну підозру.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook.

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Зловмиснику додатково оголошено про підозру за ст. 135 Кримінального кодексу України – залишення у небезпеці.

Наразі дії водія кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 135 (завідоме залишення без допомоги особи) КК України,

– повідомили у прокуратурі.

Наголошується, що повідомлення про підозру вручено підозрюваному у присутності його адвоката.

Нагадаємо, увечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.



Згодом з’ясувалося, що водієм авто виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet.



Йому уже оголосили про підозру та чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу, імовірно, відбудеться у четвер, 26 липня.