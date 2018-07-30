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Смертельне ДТП на Львівщині: суд обрав депутату запобіжний захід

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Галицький суд Львова обрав запобіжний захід депутату Сокальської міської ради Василю Петрушці, який скоїв смертельну ДТП у вигляді 60 днів тримання під вартою без права внесення застави. Саме про такий запобіжний захід клопотала прокуратура

Про це повідомила  кореспондентка в ефірі 24 каналу.

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Суд задовільнив клопотання у повному обсязі, натомість сторона захисту підсудного просила про домашній арешт, аргументуючи це тим, що у чиновника є двоє дворічних маленьких дітей.

Під час судового засідання підозрюваний намагався згадати події до та після інциденту. Зізнався про те, що вживав спиртне і заявив, що готовий надати компенсацію родині загиблої. Проте через декілька хвилин оголошення запобіжного заходу, йому раптово стало зле. Довелося викликати швидку допомогу. Медики ж повідомили, що гіпертонічної кризи у нього немає. Відтак, його вивели із зали суду у супроводі поліцейських посадили у машину і повезли у райвідділок.

Нагадаємо, депутат міста Сокаль Василь Петрушка у стані алкогольного сп'яніння, збив на смерть 72-річну пенсіонерку

Теги: Аварії та ДТП Новини Львова Новини України
Джерело: 24 канал
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