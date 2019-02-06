Сміттєпереробний завод у Львові: хто та чому прагне зірвати його будівництво

Будівництво першого в Україні сміттєпереробного комплексу має розпочатися у Львові вже навесні 2019 року. Проте ледь не кожен етап реалізації проекту стикається зі спротивом центральної влади.

Нещодавно голова Львівської обласної адміністрації Олег Синютка зробив нову спробу зірвати будівництво сміттєпереробного комплексу у Львові.

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3 лютого він зустрівся з мешканцями Знесіння – мікрорайону Львова, що розташований за кілометр від майбутнього сміттєпереробного комплексу та заявив, що технологія переробки відходів, яку запроваджує Львів, є неправильною.



Очільник Львівської області Олег Синютка

Що відомо про будівництво сміттєпереробного комплексу у Львові?

Майбутній сміттєпереробний комплекс будуватимуть у промисловій зоні Львова, поблизу очисних споруд. Проект враховує європейські екологічні норми, адже його фінансує і контролює на всіх етапах Європейський банк реконструкції та розвитку.

У Львові використають технологію, яка працює і у сусідній Польщі. Вона передбачає відсутність шкідливих викидів і навіть поганого запаху – завдяки спеціальній вентиляції.



Тут планують збудувати сміттєпереробний комплекс у Львові

До найближчого житлового будинку від місця, де планують будувати завод – понад кілометр.

Чому виникла потреба побудувати цей комплекс?У травні 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа. Під завалами сміття загинуло троє рятувальників, які намагалися приборкати вогонь. Після трагедії сміттєзвалище закрили. Унаслідок трагедії Львів і ще 4 райони області не мали куди вивозити сміття, тож міська та обласна влади підписали з мерами 19 міст Львівщини меморандум, який передбачав утилізацію сміття впродовж двох років на полігонах області. Проте, на ділі розпочалась масштабна сміттєва блокада.

Замовники будівництва ж вважають, що заяви губернатора щодо сміттєпереробного комплексу мають передвиборчі мотиви.

Політолог Олексій Мінаков розповів, що пріоритетне питання для Андрія Садового як кандидата в президенти – це, власне, питання будівництва сміттєпереробного заводу. Відповідно, руками певних осіб цей процес намагаються загальмувати, для того, щоб дискредитувати львівського мера.

Треба розуміти, хто такий голова Львівської ОДА: це посада невиборна, на неї Синютку було призначено указом Петра Порошенка у 2014 році. Очевидно, чиї вказівки він виконує,

– переконаний Мінаков.

Зараз оцінка впливу майбутнього заводу на довкілля – на експертизі у Мінекології.

"Я можу впевнено сказати, що жодної небезпеки від будівництва сміттєпереробного заводу немає. Все запроектовано відповідно до екологічних та санітарних стандартів. До того ж, сучасні фільтри та обладнання нівелюватимуть діяльність заводу", – запевнив Любомир Зубич, народний депутат від партії "Самопоміч".

Дивіться відео: інтерв'ю з Любомиром Зубичем

Тим часом львів'яни сходяться на думці, що місту такий завод потрібен.

Попри спротив центральної влади, усі експертизи й тендерні процедури у Львові планують завершити наприкінці квітня 2019 року. Тоді ж, ймовірно, розпочнуться будівельні роботи.