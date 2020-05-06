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      На Заході України випав сніг з дощем: фото і відео

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      Сніг з дощем у Львівській області 6 травня 2020 - відео, фото
      На Львівщині випав сніг / 24 канал

      У Західній Україні 6 травня випав сніг. Білі сніжинки зокрема були на території майже усієї Львівської області. Щоправда сніг падав разом з дощем, а щойно долетівши до землі, одразу танув.

      Фото та відео незвичного для пізньої весни явища зібрав для вас 24 канал.

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      До слова, сніжило не довго – протягом менш як пів години. Втім усі охочі мали час для того, аби зробити фото чи відео незвичного у такій порі року снігу.

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      Наявності різних відео посприяв карантин. У редакційних чатах журналісти 24 каналу жартують, що нарешті можна опублікувати власні відео, а не з соціальних мереж. Раніше з офісного вікна відео погоди можна було знімати лише завжди з одного ракурсу.

      У Львівській області випав сніг: відео

      сніг у Львові в травні
      У Львові в травні випав сніг / фото 24 каналу

      сніг у травні
      У Львові в травні засніжило / фото 24 каналу

      Більш відчутно сніжило у гірських регіонах Львівської області. Тут трава і все довкола навіть вкрилися білою ковдрою.

      сніг у травні
      Травневий цвіт на Львівщині вкрився снігом / фото з соцмереж

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Сніг в Україні Новини Львова Негода в Україні Погода Новини України
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