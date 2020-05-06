На Заході України випав сніг з дощем: фото і відео

У Західній Україні 6 травня випав сніг. Білі сніжинки зокрема були на території майже усієї Львівської області. Щоправда сніг падав разом з дощем, а щойно долетівши до землі, одразу танув.

Фото та відео незвичного для пізньої весни явища зібрав для вас 24 канал.

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До слова, сніжило не довго – протягом менш як пів години. Втім усі охочі мали час для того, аби зробити фото чи відео незвичного у такій порі року снігу.

У Львівській області випав сніг: дивіться відео

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Наявності різних відео посприяв карантин. У редакційних чатах журналісти 24 каналу жартують, що нарешті можна опублікувати власні відео, а не з соціальних мереж. Раніше з офісного вікна відео погоди можна було знімати лише завжди з одного ракурсу.

У Львівській області випав сніг: відео



У Львові в травні випав сніг / фото 24 каналу



У Львові в травні засніжило / фото 24 каналу

Більш відчутно сніжило у гірських регіонах Львівської області. Тут трава і все довкола навіть вкрилися білою ковдрою.



Травневий цвіт на Львівщині вкрився снігом / фото з соцмереж