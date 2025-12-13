Військовий відреагував на нібито приїзд пропагандиста Соловйова у Покровськ
- Російський пропагандист Володимир Соловйов нібито побував у Покровську, хоча на відео, опублікованому росіянами, його не видно.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що Покровськ залишається під контролем України, незважаючи на російську пропаганду про його захоплення.
Володимир Путін багато разів грозився поїхати в Куп'янськ і Покровськ разом з іноземними журналістами. Зрештою 12 грудня Куп'янськ відвідав не російський диктатор, а український президент, а в Покровську нібито побував пропагандист Володимир Соловйов.
Цікаво, що на лінію зіткнення росіяни відрядили не начальника Генштабу чи іншого командира, а пропагандиста. Як зауважив в ефірі 24 Каналу військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк, якщо Соловйов потрапить там у полон, це буде важливим прецедентом.
Чи справді Соловйов був у Покровську?
Росіяни опублікували відео на якому видно, як хтось бігає Покровськом з нагрудною камерою. Пропагандисти стверджують, що це нібито Соловйов, хоча на кадрах його немає.
Якщо він справді у Покровську, то найкращим варіантом було б взяти його у полон. Очевидно, тоді риторика "рупора" Кремля суттєво зміниться та війна в Україні вже не буде для нього "такою однозначною".
Це не більше, ніж російська пропаганда. У кінцевому результаті ми бачимо, що у Куп'янську не Путін з іноземними журналістами, а Президент України, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. На цьому взагалі можемо закривати тему,
– наголосив військовий.
Росіяни справді вкладають великі кошти у свою пропаганду, тому вона має вплив, викликає емоції. Але переважна більшість тем – це лише пропаганда, яка немає нічого спільного з реальністю.
Зверніть увагу! Володимир Соловйов є багаторічним рупором кремлівської пропаганди. Він відомий своїми абсурдними й різкими заявами, які ніколи не справджуються. Наприклад, влітку 2025 року він говорив про "знищення Львова" та давав містянам 24 години на евакуацію.
Ба більше, малоймовірно, що Соловйов справді побував у Покровську. У місті дуже складна та небезпечна ситуація, там постійно лунають вибухи, дрони працюють з обох боків. Скоріш за все, його "приїзд у Покровськ" є лише монтажем.
Ситуація у Покровську: дивіться на карті
Пропагандист міг сфотографуватися біля в'їзду в місто, а з нагрудною камерою бігав уже інший боєць. Далі все це монтують і створюють черговий міф.
Останні новини з Покровська
- Володимир Зеленський заявив, що адміністрація Трампа вірить у російську пропаганду. Як приклад, він навів інформацію про нібито захоплення Покровська й Куп'янська. Президент наголосив, що наші союзники мають оцінювати ситуацію, дивлячись на карти й дані з супутників, а не на слова росіян.
- Підтвердженням того, що Покровськ залишається українським є відео, яке опублікували штурмовики полку "Скеля". На кадрах видно як вони встановлюють прапор у центрі міста. Військові наголосили, що попри брехню росіян, світ має бачити правду.
- Сьогодні ситуація у Покровську є дуже важкою. Росія перекинула туди 170 тисяч військових. Це чверть від усіх ворожих сил, які зараз воюють в Україні. За час війни це найбільше угруповання, яке зосереджував ворог на одному напрямку.