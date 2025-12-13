Військовий відреагував на нібито приїзд пропагандиста Соловйова у Покровськ

Володимир Путін багато разів грозився поїхати в Куп'янськ і Покровськ разом з іноземними журналістами. Зрештою 12 грудня Куп'янськ відвідав не російський диктатор, а український президент, а в Покровську нібито побував пропагандист Володимир Соловйов.

Цікаво, що на лінію зіткнення росіяни відрядили не начальника Генштабу чи іншого командира, а пропагандиста. Як зауважив в ефірі 24 Каналу військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк, якщо Соловйов потрапить там у полон, це буде важливим прецедентом.

До теми Падіння Покровська не призведе до краху фронту, але послабить Україну в очах Трампа, – Reuters

Чи справді Соловйов був у Покровську?

Росіяни опублікували відео на якому видно, як хтось бігає Покровськом з нагрудною камерою. Пропагандисти стверджують, що це нібито Соловйов, хоча на кадрах його немає.

Якщо він справді у Покровську, то найкращим варіантом було б взяти його у полон. Очевидно, тоді риторика "рупора" Кремля суттєво зміниться та війна в Україні вже не буде для нього "такою однозначною".

Це не більше, ніж російська пропаганда. У кінцевому результаті ми бачимо, що у Куп'янську не Путін з іноземними журналістами, а Президент України, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. На цьому взагалі можемо закривати тему,

– наголосив військовий.

Росіяни справді вкладають великі кошти у свою пропаганду, тому вона має вплив, викликає емоції. Але переважна більшість тем – це лише пропаганда, яка немає нічого спільного з реальністю.

Зверніть увагу! Володимир Соловйов є багаторічним рупором кремлівської пропаганди. Він відомий своїми абсурдними й різкими заявами, які ніколи не справджуються. Наприклад, влітку 2025 року він говорив про "знищення Львова" та давав містянам 24 години на евакуацію.

Ба більше, малоймовірно, що Соловйов справді побував у Покровську. У місті дуже складна та небезпечна ситуація, там постійно лунають вибухи, дрони працюють з обох боків. Скоріш за все, його "приїзд у Покровськ" є лише монтажем.

Ситуація у Покровську: дивіться на карті

Пропагандист міг сфотографуватися біля в'їзду в місто, а з нагрудною камерою бігав уже інший боєць. Далі все це монтують і створюють черговий міф.

Останні новини з Покровська