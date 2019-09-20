Сотні людей вийшли на марш за клімат у Києві: промовисті фото, відео

У Києві на Михайлівській площі розпочався Міжнародний марш за клімат. На подію зібрались понад 500 школярів, студентів та людей, яким не байдужа ситуація на планеті Земля.

За словами кореспондентки 24 каналу, на марш приїхали люди з різних куточків України – зі Львова, Одеси, Запоріжжя, Рівного тощо.

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Організатори очікують, що до заходу долучиться майже дві тисячі осіб.



На марш зібралось майже 500 людей / Фото 24 канал, Вікторія Кутьїна

"У мене є сім'я, два маленьких братики. Я дуже переживаю за них, за їхнє здоров'я і за майбутнє своїх дітей. Здається, у 2018 році в Києві у серпні випав сніг. Це не нормально і мій плакат "Будемо гратись у сніжки влітку" присвячений саме цьому ", – пояснила учасниця маршу Зоя.



Плакат учасниці маршу через сніг, який випав влітку / Фото 24 канал

Люди прийшли з різноманітними плакатами, які закликають відмовитись від пластику, перейти на сонячну енергетику та не користуватись паливом, яке забруднює повітря.

Наразі на площі проводять лекцію для учасників маршу. Потім вони рушать до вулиці Банкової, аби там висловити свою позицію Кабінету міністрів і президенту.



Учасники маршу прийшли з різними плакатами / Фото 24 канал, Вікторія Кутьїна



Люди виступають проти пластику / Фото 24 канал, Вікторія Кутьїна



Марш за клімат у Києві / Фото 24 канал, Вікторія Кутьїна

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