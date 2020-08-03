Спецпризначенці затримали київського терориста: подія відбулася в прямому ефірі
У Києві 3 серпня терорист на ім'я Сухроб Карімов захопив банк, погрожуючи його підірвати. Силовики одразу ж влаштували спеціальну операцію для звільнення заручниці й затримання терориста. За кілька хвилин до 15 години зловмисника затримали.
Перед цим до терориста на його вимогу впустили журналістів, тож його затримання відбулося в прямому ефірі одного з телеканалів. Про це пише 24 канал.
Важливо У Києві терорист прийшов у банк, імовірно, з вибухівкою: поліція почала спецоперацію
На кадрах було помітно, як терорист розмовляв з журналістами. Він розповівдав їм про свої мотиви, озвучував вимоги до представників влади. Деякі з них були дещо дивними. Зокрема терорист вимагав затримати представників влади.
У цей час у кімнату, де перебували терорист, заручниця й журналісти, вбігли силовики. Вони повалили Карімова, аби той не зміг детонувати вибухівку, й одразу ж затримали його. Схоже спецоперація відбулася без постраждалих.
Спершу справою займалася поліція, пізніше її віддали під контроль Служби безпеки України. СБУ оголосила спеціальний план "Бумеранг". Невдовзі після цього й відбулося затримання.
Після затримання терориста на місце події направили вибухотехніків. Вони перевірять рюкзак терориста на наявність у ньому вибухівки.
Сам Сухроб Карімов стверджував, що в нього там є вибухівка. Чоловік примотав собі до ноги шнурок, який був з'єднаний з рюкзаком. У такий спосіб, як стверджував терорист, він зміг би детонувати пристрій навіть, якщо б його ліквідували.
Затримання "банківського" терориста в Києві: дивіться відео
Захоплення банку в Києві: коротко
- Зранку 3 серпня невідомий чоловік прийшов в "Універсал банк", що в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві й погрожував підірвати вибухівку. Він попросив викликати поліцію, а людям дозволив вийти. Добровільно залишилася керівниця банку.
- Згодом стало відомо про самого терориста. Це 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. У нього була оформлена посвідка на проживання в Україні.
- Спершу єдиною вимогою зловмисника була зустріч зі ЗМІ. Далі він просив про 40 тисяч гривень. Ще однією вимогою були кава й сигарки.
- Після зустрічі з журналістами почалися й політичні вимоги. Він вимагав затримати представників української влади, а, наприклад, російського президента Володимира Путіна й зовсім вбити.