У Києві 3 серпня терорист на ім'я Сухроб Карімов захопив банк, погрожуючи його підірвати. Силовики одразу ж влаштували спеціальну операцію для звільнення заручниці й затримання терориста. За кілька хвилин до 15 години зловмисника затримали.

Перед цим до терориста на його вимогу впустили журналістів, тож його затримання відбулося в прямому ефірі одного з телеканалів. Про це пише 24 канал.

Важливо У Києві терорист прийшов у банк, імовірно, з вибухівкою: поліція почала спецоперацію

На кадрах було помітно, як терорист розмовляв з журналістами. Він розповівдав їм про свої мотиви, озвучував вимоги до представників влади. Деякі з них були дещо дивними. Зокрема терорист вимагав затримати представників влади.

У цей час у кімнату, де перебували терорист, заручниця й журналісти, вбігли силовики. Вони повалили Карімова, аби той не зміг детонувати вибухівку, й одразу ж затримали його. Схоже спецоперація відбулася без постраждалих.

Спершу справою займалася поліція, пізніше її віддали під контроль Служби безпеки України. СБУ оголосила спеціальний план "Бумеранг". Невдовзі після цього й відбулося затримання.

Після затримання терориста на місце події направили вибухотехніків. Вони перевірять рюкзак терориста на наявність у ньому вибухівки.

Сам Сухроб Карімов стверджував, що в нього там є вибухівка. Чоловік примотав собі до ноги шнурок, який був з'єднаний з рюкзаком. У такий спосіб, як стверджував терорист, він зміг би детонувати пристрій навіть, якщо б його ліквідували.

Затримання "банківського" терориста в Києві: дивіться відео

Захоплення банку в Києві: коротко