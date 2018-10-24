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      Співробітники Групи компаній "АІС" протестують проти свавілля АРМА і DCH

      Нова тема 250 Читать новость на русском

      23 листопада 2018 року близько 200 співробітників Групи компаній "АІС", які працюють в київських автоцентрах, провели акцію протесту.

      Вона пройшла перед офісом Групи компаній DCH Олександра Ярославського і перед Національним агентством України з питань виявлення, пошуку і управління активами, отриманими від корупційних злочинів (АРМА).

      Як раніше офіційно заявляла Група компаній "АІС", ТОВ "РК "Воздвиженка" (входить в DCH) заблокувала роботу ряду автоцентрів "АІС" в Києві, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Чернігові. На нерухоме майно автоцентрів в рамках судових суперечок, які відбуваються, було тимчасово заарештовано і без проведення тендерів передано нац. агентством АРМА в управління ТОВ "РК "Воздвиженка", яка не веде на об'єктах ніякої господарської діяльності і блокує доступ до майна "АІС", які не є об'єктом арешту.

      За підсумками протиправних дій ТОВ "РК "Воздвиженка" співробітниками "АІС" були підготовлені офіційні звернення до Національної Поліції і АРМА, які станом на сьогодні залишилися без відповіді і відповідної реакції.

      З огляду на бездіяльність і свавілля з боку АРМА і DCH перед центральними офісами обох структур були проведені попереджувальні акції протесту співробітників автоцентрів "АІС".

      Висунуті вимоги включають:

      1. Негайно розірвати договори між ТОВ "РК "Воздвиженка" і АРМА про управління нерухомим майном автоцентрів і провести чесний відкритий конкурс на управління майном на період проведення розслідувань і судових суперечок.

      2. Втрутитися в ситуацію з незаконним блокуванням автоцентрів з боку ТОВ "РК "Воздвиженка" і відновити функціонування автоцентрів.

      3. ТОВ "РК "Воздвиженка" негайно надати доступ до майна підприємств, які не є об'єктом арешту.

      4. Компаніям, що входять або мають відношення до DCH не брати участь в тендері (конкурсі) на управління нерухомим майном.

      Представники DCH побоялися вийти до мітингуючих і замкнулися в офісі. Представники АРМА взяли вимоги протестуючих в роботу, про результат розгляду яких Група компаній "АІС" проінформує громадськість.

      У разі продовження спроб блокування роботи Групи компаній "АІС", акції протесту будуть продовжені в більш масштабному форматі з залученням декількох тисяч співробітників компанії зі всієї країни.

      Як раніше офіційно заявляла Група компаній "АІС", незважаючи на спроби з боку АРМА і DCH заблокувати її роботу, компанія продовжує виконувати всі зобов'язання перед клієнтами і планує відкриття нових об'єктів.

      Теги: Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 24 жовтня
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