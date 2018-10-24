Співробітники Групи компаній "АІС" протестують проти свавілля АРМА і DCH

23 листопада 2018 року близько 200 співробітників Групи компаній "АІС", які працюють в київських автоцентрах, провели акцію протесту.

Вона пройшла перед офісом Групи компаній DCH Олександра Ярославського і перед Національним агентством України з питань виявлення, пошуку і управління активами, отриманими від корупційних злочинів (АРМА).

Як раніше офіційно заявляла Група компаній "АІС", ТОВ "РК "Воздвиженка" (входить в DCH) заблокувала роботу ряду автоцентрів "АІС" в Києві, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Чернігові. На нерухоме майно автоцентрів в рамках судових суперечок, які відбуваються, було тимчасово заарештовано і без проведення тендерів передано нац. агентством АРМА в управління ТОВ "РК "Воздвиженка", яка не веде на об'єктах ніякої господарської діяльності і блокує доступ до майна "АІС", які не є об'єктом арешту.

За підсумками протиправних дій ТОВ "РК "Воздвиженка" співробітниками "АІС" були підготовлені офіційні звернення до Національної Поліції і АРМА, які станом на сьогодні залишилися без відповіді і відповідної реакції.

З огляду на бездіяльність і свавілля з боку АРМА і DCH перед центральними офісами обох структур були проведені попереджувальні акції протесту співробітників автоцентрів "АІС".

Висунуті вимоги включають:

1. Негайно розірвати договори між ТОВ "РК "Воздвиженка" і АРМА про управління нерухомим майном автоцентрів і провести чесний відкритий конкурс на управління майном на період проведення розслідувань і судових суперечок.

2. Втрутитися в ситуацію з незаконним блокуванням автоцентрів з боку ТОВ "РК "Воздвиженка" і відновити функціонування автоцентрів.

3. ТОВ "РК "Воздвиженка" негайно надати доступ до майна підприємств, які не є об'єктом арешту.

4. Компаніям, що входять або мають відношення до DCH не брати участь в тендері (конкурсі) на управління нерухомим майном.

Представники DCH побоялися вийти до мітингуючих і замкнулися в офісі. Представники АРМА взяли вимоги протестуючих в роботу, про результат розгляду яких Група компаній "АІС" проінформує громадськість.

У разі продовження спроб блокування роботи Групи компаній "АІС", акції протесту будуть продовжені в більш масштабному форматі з залученням декількох тисяч співробітників компанії зі всієї країни.

Як раніше офіційно заявляла Група компаній "АІС", незважаючи на спроби з боку АРМА і DCH заблокувати її роботу, компанія продовжує виконувати всі зобов'язання перед клієнтами і планує відкриття нових об'єктів.