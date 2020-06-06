Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідав центральний кліничний воєнний шпиталь міста Києва.

Легенда українського футболу від національної збірної передав лікарям апарат штучної вентиляції легень вартістю 680 тисяч гривень. Також Шевченко подарував 100 окулярів, 100 захисних косюмів і 500 захисних масок, повідомляє Tribuna.com.

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Апарат замовили 2 місяці тому, але через дефіцит таких пристроїв в світі його доставили тільки зараз.

"Багато разів вже національна збірна впродовж чотирьох років відвідує військові шпиталі, періодично намагаємося підтримувати наших військових, коли є можливість. Ми це робили в Харкові, Києві, Львові та будемо продовжувати. І апарат, і костюми – для військових", – сказав Шевченко.



Збірна України допомогла війьковому госпіталю в Києві / Фото: Чемпіон

Кар'єра Шевченка в збірній України