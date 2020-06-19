Ряд футболістів "Руху" здав позитивний тест на COVID-19. Очікується офіційна заява керівництва клубу.

Як пише Tribuna.com, футболісти здавали тести перед поновленням Першої ліги, останній з яких дав кілька позитивних результатів. Точна кількість хворих гравців поки невідома.

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Поновлення сезону у Першій лізі заплановано на 24 червня, в цей день "Рух" повинен приймати краматорський "Авангард".

Схожа ситуація трапилася і в УПЛ, де коронавірусом захворіли гравці "Карпат". Повідомлялося, що всього в клубі COVID-19 хворіли 13 футболістів. У одних футболістів хвороба проходила без симптомів, у інших виявлялися симптоми у вигляді підвищеної температури і втрати нюху.

Новий тренер ФК "Рух"

15 червня "Рух" несподівано припинив співпрацю з головним тренером Юрієм Бакаловим. Це вже друга відставка у "Русі" у сезоні 2019/2020. Бакалов подав у відставку через "непросту життєву ситуацію".

На сьогоднішньому тренуванні президент "Руху" Григорій Козловський представив команді нового наставника. Ним став 32-річний фахівець Іван Федик. Торік Федик працював у тренерському штабі "Руху" Леоніда Кучука асистентом головного тренера.

Допомагатиме команді Мирон Маркевич, який зараз очолює Комітет національних збірних УАФ.