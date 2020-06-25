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"Ліверпуль" розбив "Крістал Пелес" завдяки казковим голам і майже став чемпіоном: відео
сьогодні , 11:02 "Ліверпуль" розбив "Крістал Пелес" завдяки казковим голам і майже став чемпіоном: відео
Михайло Гема
Воротар ледь не вбився: футболіст забив супергол ударом зі своєї половини поля – відео
сьогодні , 10:46 Воротар ледь не вбився: футболіст забив супергол ударом зі своєї половини поля – відео
Юрій Семенюк
Фінал Кубка України переносять зі Львова: де відбудеться матч
12:58, сьогодні Фінал Кубка України переносять зі Львова: де відбудеться матч
Лідер збірної України Лень заразився COVID-19
09:30, сьогодні Лідер збірної України Лень заразився COVID-19
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"Аталанта" завдяки голу Маліновського зробила неймовірний камбек у матчі із "Лаціо": відео
08:21, сьогодні "Аталанта" завдяки голу Маліновського зробила неймовірний камбек у матчі із "Лаціо": відео
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