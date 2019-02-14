У центрі Києва побилися українські та німецькі футбольні фанати

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У центрі столиці побилися футбольні фанати
У центрі столиці побилися футбольні фанати / Скріншот

Масова бійка на Хрещатику сталася у середу ввечері між фанатами українського "Динамо" та німецького "Айнтрахту". У конфлікті взяли участь 42 вболівальники киян та понад 70 гостей з Німеччини.

Спільнота "Київ Оперативний" повідомила про інцидент на своїй сторінці у Facebook.

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Масова бійка прямо зараз відбулася у самому центрі міста – на Хрещатику,
– йдеться у повідомленні спільноти.

Спільнота Troublemakers & Ultras Action на своїй сторінці у Facebook зазначила, що у бійці взяли участь 42 фанати "Динамо" і 70-80 вболівальників німецької команди "Айнтрахт". Бійка тривала протягом п'яти хвилин.

Внаслідок бійки постраждали щонайменше п'ять осіб. Видання "Информатор" зазначило, що фанати німецького клубу прилетіли до Києва, щоб потрапити на матч Шахтар - Айнтрахт, який відбудеться у Харкові в четвер, 14 лютого, в рамках Ліги Європи УЄФА.

Кілька десятків з них відпочивали в закладі Портер Паб на Хрещатику. Близько 22:30 туди підійшли біля 15 осіб, які, за словами свідків, були одягнені в символіку футбольного клубу "Динамо". Вони напали на декількох фанатів німецької команди, після чого трапилася масова бійка,
– зазначило видання.

На місце події прибули дві карети швидкої допомоги, але від госпіталізації потерпілі відмовилися.

Дивіться відео: Бійка футбольних фанатів у центрі Києва

 

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Теги: Новини України Футбол Спорт Ультрас Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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