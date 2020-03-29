24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Юний гравець "Динамо" безкоштовно роздавав у Києві маски пенсіонерам: відео

- Читать новость на русском
Євген Рязанцев / ФК "Динамо"

18-річний півзахисник "Динамо" Євген Рязанцев показав чудовий приклад усім людям. Гравець "Динамо" U-19 організував благодійну акцію просто на одній із площ Києва.

Євген закупив 300 масок і роздавав їх людям літнього віку. Сам футболіст розповів у коментарі FootballHub більше про свою ідею.

Читайте також Завтра світ може поділитися на живих і на не дуже: ексфутболіст збірної України про карантин

Закупив 300 масок і разом з друзями роздавав їх на Севастопольській площі. Давали людям старшого віку, ще в лікарню відвезли. На жаль, не у всіх є можливість купити маски. Якщо я можу допомогти людям чимось, то роблю це. Якщо буде можливість, то протягом декількох днів ще закупимо маски і відвеземо в дитячий будинок... Як реагували люди на вулиці? Були здивовані. А кілька 13-річних хлопців навіть впізнали мене,
– сказав він.

Коронавірус в Україні: основне

  • Станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків зараження коронавірусом. Померли 9 людей, одужали – 5.
  • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
  • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
  • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

Коронавірус
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Футбол Новини Києва Динамо
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 12:47 Помер хворий на коронавірус Олег Міщенко – ексзаступник голови Київської ОДА, – Парцхаладзе
Новини України 40349
сьогодні , 11:50 Усик дав невтішний прогноз для української економіки
Бокс 2233
сьогодні , 09:46 Андрій Шевченко: Ситуація з коронавірусом дуже схожа на чорнобильську аварію
Футбол 1362
сьогодні , 08:38 Ледве міг дихати: зірковий футболіст "Ювентуса" розповів про боротьбу з коронавірусом
Футбол 2235
сьогодні , 13:33 Воротар збірної Бразилії проткнув на полі повітряну кульку. Тепер це мем
Футбол 4156
сьогодні , 11:31 Двоє олігархів та алкогольний король: президент УПЛ розкритикував українські клуби
Футбол 1981
сьогодні , 10:27 Коронавірус в Україні: заразилися 418 людей
Лікування 135953
сьогодні , 13:34 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 1500 хворих
Лікування 120052
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
28 березня 18:30 Неймовірна історія української спортсменки, на честь якої створили унікальну ляльку Барбі
Марченко Олена
28 березня 16:30 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
28 березня 09:46 Світоліна запалює спокусливими танцями у TikTok – відео
Софія Кулай
28 березня 08:40 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай
27 березня 18:27 Клопп розплакався, коли побачив як медики співають You’ll Never Walk Alone в лікарні: відео
Ігор Саджениця

Новини
Більше новин
Залиште відгук