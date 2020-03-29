Юний гравець "Динамо" безкоштовно роздавав у Києві маски пенсіонерам: відео
18-річний півзахисник "Динамо" Євген Рязанцев показав чудовий приклад усім людям. Гравець "Динамо" U-19 організував благодійну акцію просто на одній із площ Києва.
Євген закупив 300 масок і роздавав їх людям літнього віку. Сам футболіст розповів у коментарі FootballHub більше про свою ідею.
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Закупив 300 масок і разом з друзями роздавав їх на Севастопольській площі. Давали людям старшого віку, ще в лікарню відвезли. На жаль, не у всіх є можливість купити маски. Якщо я можу допомогти людям чимось, то роблю це. Якщо буде можливість, то протягом декількох днів ще закупимо маски і відвеземо в дитячий будинок... Як реагували люди на вулиці? Були здивовані. А кілька 13-річних хлопців навіть впізнали мене,
– сказав він.
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків зараження коронавірусом. Померли 9 людей, одужали – 5.
- Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу
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