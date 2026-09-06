При этом фанатам интересна не только игра Ярмоленко, но и его личная жизнь. Футболист сумел создать крепкую и счастливую семью, сообщает 24 Канал.

Кто такая жена Ярмоленко

В 2011 году Ярмоленко женился на девушке по имени Инна. Она старше Андрея на два года и познакомилась с ним на дискотеке в 2007 году, после чего между ними завязался роман.

Инна – специалист по международным отношениям и дипломатии. Она не ведет публичную жизнь, но часто публикует фотографии в соцсетях и даже соглашается на интервью.



Андрей и Инна Ярмоленко женаты уже 15 лет / фото из инстаграма

Сколько детей у Ярмоленко

Семья Ярмоленко воспитывает троих детей, причем все они – мальчики. Первый сын по имени Иван появился на свет в 2013 году, а уже через два года (2015) родился его младший брат Даниил.

Третий же сын родился в 2020 году, когда Андрей выступал в Англии за Вест Хэм. Мальчика назвали Максимом. Мальчики и жена всегда жили вместе с отцом, поэтому немало поездили в течение его зарубежной карьеры.



Как выглядят дети Андрея Ярмоленко / фото из открытых источников

В 2023 году Ярмоленко вернулся в Киев, где сейчас и живет его семья. Старший сын Иван активно интересуется футболом и часто посещает матчи отца за Динамо.

Сам Андрей ранее шутил, что хочет, что его сыновья продолжат футбольную династию. Кроме того, вингер Динамо признавался, что с началом полномасштабной войны его семья перешла на украинский язык.

Это осознанная позиция Андрея и Инны, которые хотят привить своим сыновьям патриотизм. Напомним, что Ярмоленко забил более 250 голов за свою карьеру.