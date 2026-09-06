При цьому фанатам цікава не тільки гра Ярмоленка, але і його особисте життя. Футболіст зміг побудувати міцну та красиву родину, повідомляє 24 Канал.

Ким є дружина Ярмоленка

У 2011 році Ярмоленко одружився із дівчиною на ім'я Інна. Вона є старшою за Андрія на два роки та зустріла його на дискотеці у 2007-му, після чого між ними закрутився роман.

Інна є фахівцем з міжнародних відносин і дипломатії. Вона не веде публічне життя, але часто публікує фотографії в соцмережах та навіть погоджується на інтерв'ю.



Андрій та Інна Ярмоленки одружені вже 15 років / фото з інстаграму

Скільки дітей у Ярмоленка

Родина Ярмоленків виховує трьох дітей, причому усі вони – хлопці. Перший син на ім'я Іван з'явився на світ у 2013 році, а вже за два роки (2015) народився його молодший брат Данило.

Третій же син народився у 2020 році, коли Андрій виступав в Англії за Вест Гем. Хлопця назвали Максимом. Хлопці та дружина завжди жили разом із татом, тому чимало поїздили протягом його закордонної кар'єри.



Як виглядають діти Андрія Ярмоленка / фото з відкритих джерел

У 2023-му Ярмоленко повернувся у Київ, де зараз і живе його родина. Старший син Іван активно цікавиться футболом та часто відвідує матчі батька за Динамо.

Сам Андрій раніше жартував, що хоче, щоб його сини продовжили футбольну династію. Крім того, вінгер Динамо зізнавався, що з початком повномасштабної війни його родина перейшла на українську мову.

Це свідома позиція Андрія та Інни, які хочуть прищепити своїм синам патріотизм. Нагадаємо, що Ярмоленко забив більше 250 голів за свою кар'єру.