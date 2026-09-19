Первое мадридское дерби в новом сезоне состоится на стадионе "Метрополитано" клуба Атлетико, сообщает 24 Канал. Матч начнется в 17:35 по киевскому времени.

В котором часу матч Атлетико – Реал и кто будет его транслировать

В Украине официальным транслятором матчей чемпионата Испании сезона 2026/2027 является медиасервис MEGOGO.

Трансляция матча Атлетико – Реал будет доступна на телеканале "MEGOGO Футбол" и в разделе "Спорт", а также на OTT-платформе MEGOGO по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

В новом сезоне команда Диего Симеоне уже дважды теряла очки в чемпионате Испании. В первом туре Атлетико сыграл вничью с Вильярреалом (2:2), а затем уступил Атлетику из Бильбао (3:0). На данный момент "матрасники" набрали 13 очков.

В то же время подопечные Жозе Моуринью выиграли 5 матчей и минимально уступили Бетису. Имея в активе 15 очков, Реал занимает второе место, уступая Барселоне всего три очка.

В прошлом сезоне команды трижды встречались в мадридском дерби. В рамках чемпионата Испании клубы обменялись домашними победами: в сентябре "матрасники" разгромили принципиального соперника со счетом 5:2, тогда как "сливочные" в марте ответили волевой победой 3:2.

Еще один поединок состоялся в рамках полуфинала Суперкубка Испании и завершился победой Реала (2:1).