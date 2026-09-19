Перше мадридське дербі у новому сезоні відбудеться на стадіоні Атлетіко – "Метрополітано", повідомляє 24 Канал. Гра розпочнеться о 17:35 за Києвом.

О котрій годині матч Атлетіко – Реал та хто покаже

В Україні офіційним транслятором поєдинків чемпіонату Іспанії сезону 2026/2027 є медіасервіс MEGOGO.

Трансляції гри Атлетіко – Реал буде доступна на телеканалі "MEGOGO Футбол" та у розділі "Спорт", а також на OTT-платформі MEGOGO за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

У новому сезоні команда Дієго Сімеоне вже двічі втратила очки в межах чемпіонату Іспанії. У першому турі Атлетіко зіграв унічию з Вільярреалом (2:2), а згодом програв Атлетіку Більбао (3:0). Наразі "матрацники" набрали 13 очок.

Водночас підопічні Жозе Моурінью виграли 5 матчів і мінімально програли Бетісу. Маючи в активі 15 очок, Реал посідає друге місце, програючи Барселоні всього три залікові пункти.

У попередньому сезоні команди тричі зустрічалися у дербі Мадрида. У межах чемпіонату Іспанії клуби обмінялися домашніми перемогами: у вересні "матрацники" розгромили принципового суперника з рахунком 5:2, тоді як "вершкові" у березні відплатили вольовою перемогою 3:2.

Ще один поєдинок відбувся у межах півфіналу Суперкубка Іспанії та завершився звитягою Реала (2:1).