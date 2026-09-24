В результате летом Довбик перешел в Болонью на правах аренды. Однако и там Артем пока не имеет места в стартовом составе, ведь Доменико Тедеско отдавал предпочтение Роберто Пикколи, сообщает 24 Канал.

Станет ли Довбик основным игроком в Болонье

Однако тренер неожиданно был уволен уже после четырех матчей в Серии А. Новым тренером Болоньи стал другой итальянец Раффаэле Палладино.

Эксперт по итальянскому футболу Юрий Шевченко в эксклюзивном комментарии 24 Канала прокомментировал ситуацию в Болонье. Журналист оценил шансы Довбика стать основным в своем клубе.

Для Артема Довбика по-прежнему ничего не изменится. Как и Тедеско, Палладино будет ставить одного нападающего, поэтому конкуренция с Пикколи сохраняется. Оба пока не в лучшей физической форме. У обоих есть шанс стать основным игроком. Для Довбика очень важно хорошо проявить себя во время перерыва, чтобы к моменту возобновления чемпионата уже иметь равные стартовые условия с Пикколи, а не быть тем, кто может лишь выйти на замену,

– заявил Шевченко.

Как стартовала Болонья

Отметим, что после пяти туров Болонья имеет в своем активе лишь два очка и занимает 18-е место в чемпионате Италии. Довбик же сыграл в первых трех матчах.

Украинец каждый раз выходил на замену и успел забить один гол в ворота Сассуоло. Однако после этого Довбик получил травму, из-за которой выпал из заявки сборной Украины.

Артем пропустил два матча Болоньи в Серии А, но уже вернулся к тренировкам в общей группе. Напомним, что в ходе ближайшего сбора Украина сыграет четыре матча в Лиге наций.